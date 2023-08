Un nuovo aggiornamento di Google Chrome ha eliminato la barra dei download, facendola sparire. Fino ad oggi, i file scaricati con il browser di Google comparivano in una barra in basso e da lì potevano essere gestiti, anche se con opzioni limitate; ma perché Google ha deciso di rimuoverla?

L’azienda ha identificato tre punti principali: la barra occupava spazio e di conseguenza riduceva la porzione di pagina web visibile, inoltre il numero di download mostrati era limitato dalla larghezza dello schermo; non veniva nascosta automaticamente e offriva solamente la possibilità di aprire il file, mostrarlo nella cartella e avviare/mettere in pausa il download, il tutto da un menu a tendina; non era più considerabile moderna, interattiva e consistente con l’interfaccia utente del browser.

Per questi motivi, Google ha deciso di rimuoverla e sostituirla con il “download tray”: a destra della barra degli indirizzi, vicino a dove trovate le estensioni, è presente una freccia che, se cliccata, mostra i download recenti. È una soluzione implementata da tempo su diversi altri browser, come ad esempio Microsoft Edge e Firefox, e secondo Google “Aiuta a creare una separazione più netta tra l’interfaccia utente affidabile del browser e i contenuti web”.

Dal nuovo menu dei download è possibile aprire la cartella contenente tutti i file scaricati, aprire direttamente i file, avviare/mettere in pausa il download, annullarlo, o ancora trascinare i file scaricati direttamente in una pagina web, una cartella o un programma. Inoltre, la nuova visualizzazione dei download aiuterà anche a segnalare il modo più chiaro i file malevoli.

L’aggiornamento di Chrome è già disponibile e sta pian piano venendo installato automaticamente per tutti gli utenti. Se volete forzarlo, cliccate i tre puntini verticali alla destra della barra degli indirizzi, quindi selezionate Impostazioni -> Informazioni su Chrome. Qui cercate l’aggiornamento e quando richiesto dal browser riavviate.