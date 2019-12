Chrome mostrerà l’anteprima delle schede anche su Windows

Anche se Chrome è già il browser più usato al mondo, Google continua a lavorare per introdurre nuove funzionalità, prendendo spunto anche da soluzioni implementate dalla concorrenza. Una di queste funzionalità è l’opzione di anteprima delle schede disponibile nella precedente versione di Microsoft Edge (quella prima del passaggio a Chromium che debutterà il 15 gennaio 2020).

Inserita a ottobre su Chrome OS, adesso è quasi pronta per arrivare sulle altre piattaforme. Secondo Chromium Gerrit (via Reddit), la funzionalità è in fase di revisione e consentirà agli utenti di visualizzare l’anteprima di tutte le schede aperte senza essere costretti ad accedervi.

La funzionalità permetterà anche di scorrere tra le diverse anteprime delle schede e persino di riorganizzarle con facilità. Il sito 9to5google ha pubblicato un video a ottobre che mostrava la funzione in azione.

Secondo Chromium Gerrit, la funzionalità sembra al momento in fase di sviluppo solo per le versioni di Chrome per Windows e Linux, dato che al momento non si parla di macOS. Al momento non c’è un tempo stimato per il suo debutto, ma è plausibile che arrivi presto in una build sul canale Canary e poi in una versione stabile nel corso del 2020.