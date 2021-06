Chrome vi avviserà se state utilizzando delle estensioni non verificate

È probabile che spesso, tra un’estensione e l’altra, ci siamo ritrovati ad avere a che fare con funzioni aggiuntive su Google Chrome e toolbar infinite (degne dell’Internet Explorer del 2007) che però non sapevamo di aver richiesto. Ma dal mese scorso, con la versione 91 di Chrome, la funzione Enhanced Safe Browsing è stata aggiornata per fare in modo che tutti gli utenti vengano avvisati nel caso in cui stiano installando delle estensioni provenienti da una fonte non verificata (che dunque non si trova nella lista di sviluppatori presente nel database di Enhanced Safe Browsing), proponendo di effettuare una scansione più profonda dei file che vengono scaricati.

Per entrare a far parte della cerchia di sviluppatori verificati, i nuovi arrivati dovranno attendere un paio di mesi, durante i quali dovranno dimostrare di proporre prodotti che mirano a migliorare effettivamente l’esperienza utente, piuttosto che a danneggiarlo. L’Enhanced Safe Browsing è stato migliorato per offrire anche una protezione contro file potenzialmente dannosi scaricati da siti web non verificati, che vengono analizzati a 360 gradi da Google Safe Browsing. Ovviamente sarà possibile utilizzare il file senza effettuare l’analisi: in ogni caso, Chrome vi mostrerà un avviso a riguardo, per poi passarvi la palla sul da farsi.

Durante la scansione, il file viene caricato su Google Safe Browsing, che utilizzerà dei classificatori statici e dinamici in tempo reale per valutare la “bontà” del file. Una volta terminata la scansione, i file caricati vengono prontamente eliminati da Safe Browsing. Tutto ciò è ovviamente reso possibile dai miglioramenti apportati da Google al controllo degli URL in tempo reale e soprattutto ai modelli di machine learning utilizzati per l’identificazioni dei file dannosi, che vengono istruiti per riconoscere anche attacchi che non si sono mai manifestati prima d’ora: il risultato, decisamente positivo, è che il numero di utenti vittime di attacchi di phishing è diminuito del 35% grazie a Enhanced Safe Browsing.