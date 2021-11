Chromebook in forte declino dopo il boom dello scorso anno

La società di ricerca e analisi Canalys ha pubblicato recentemente dei dati molti interessanti inerenti alle vendite dei computer portatili durante il terzo trimestre del 2021, periodo che ha visto una diminuzione di spedizioni del 2% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno. Come riportato anche dai colleghi di Anandtech, il dato che colpisce di più riguarda i Chromebook, che hanno visto una diminuzione sostanziosa fino al 36,9%. Anche la domanda di tablet su base annua è calata del 15%.

Photo Credit: Canalys

Stando a Canalyst, dopo il vero e proprio boom innescato dalle esigenze di lavoro e studio da casa causato dalla pandemia di COVID-19 che, purtroppo, non si è ancora conclusa, i mercati degli Stati Uniti, Giappone e altri ancora che riguardano l’istruzione (i maggiori acquirenti di tablet e Chromebook) sono diventati saturi. IDC, con il suo WorldWide Quaterly Personal Computing Device Tracker, ha anche affermato che l’allentamento delle restrizioni in tutto il mondo ha portato persone e compagnie a spendere il proprio denaro in altro modo.

L’analista Brian Lynch di Canalys ha affermato:

I governi, gli istituti di istruzione e le famiglie hanno investito molto nei Chromebook per più di un anno e, con così tanti studenti dotati di dispositivi e scuole che tornano all’insegnamento in presenza, i volumi delle spedizioni sono diminuiti di conseguenza.

Canalys spera che la domanda torni a crescere negli USA grazie al programma Emergency Connectivity Fund della FCC, il quale investirà ben sette miliardi di dollari sulla didattica a distanza e finanzierà gli acquisti effettuati dalle scuole a riguardo nel corso della prima metà del 2022.

Photo Credit: Canalys

Per quanto riguarda il mercato dei Chromebook, in testa troviamo Lenovo, seguito da Acer e Dell, mentre HP è scivolato in quarta posizione. Passando ai tablet, regna incontrastata Apple, seguita a distanza da Samsung, mentre Lenovo termina il podio e Amazon occupa la quarta posizione.