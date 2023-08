Negli ultimi mesi, l’acquisto di Chromebook per l’uso scolastico su Amazon potrebbe non essere così sicuro come sembra. Mentre i genitori e gli insegnanti si preparano per il nuovo anno scolastico, una rivelazione sorprendente getta luce su una possibile trappola: Chromebook senza supporto software ma ancora in vendita, con conseguenze potenzialmente rischiose.

L’organizzazione statunitense US Public Interest Research Group (PIRG) ha sollevato l’allarme riguardo a 13 modelli di Chromebook che hanno raggiunto la data di scadenza per gli aggiornamenti di Google nel corso dell’estate. Questi dispositivi, tuttavia, continuano ad essere venduti su Amazon e altri siti di e-commerce a prezzi invariati, senza alcun avviso riguardo alla mancanza di supporto futuro.

L’US PIRG ha lanciato un appello affinché Google estenda il periodo di supporto per i Chromebook, soprattutto considerando che altri 51 modelli non riceveranno più aggiornamenti il prossimo anno. L’organizzazione ha sottolineato come l’acquisto di Chromebook scaduti possa comportare rischi per la sicurezza, spreco di risorse elettroniche e denaro.

Fonte: ArsTechnica

Secondo Lucas Rockett Gutterman, direttore del programma Designed to Last di US PIRG, “È assurdo che un laptop nuovo, con tutte le funzioni necessarie per il lavoro scolastico di base, sia già non supportato. Gli studenti e il pianeta meritano di meglio.”

L’acquisto di Chromebook senza supporto presenta rischi sia per gli acquirenti che per l’ambiente. Gli utenti potrebbero ritrovarsi con dispositivi obsoleti che non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza, esponendosi a possibili minacce informatiche. Inoltre, l’acquisto di dispositivi che molto presto potrebbero diventare inutilizzabili non potendo inseguire i continui e mutevoli standard del web, contribuisce allo spreco di risorse elettroniche, aggravando il problema dell’inquinamento ambientale.

È importante che i rivenditori segnalino chiaramente le date di scadenza del supporto tecnico per evitare che i consumatori cadano in queste trappole. L’US PIRG sottolinea che la responsabilità di proteggere i clienti non è soltanto dei rivenditori, ma anche di Google, che potrebbe contribuire estendendo il periodo di supporto per i modelli di Chromebook interessati e ancora perfettamente funzionanti.

La questione dei Chromebook con aggiornamenti “scaduti” non riguarda solo i consumatori privati, ma anche il sistema scolastico. Molti distretti scolastici hanno acquistato grandi quantità di Chromebook durante la pandemia di COVID-19 per supportare l’apprendimento a distanza. Tuttavia, ora devono fare i conti con il fatto che questi dispositivi hanno un numero limitato di anni di supporto rimanenti, il che potrebbe comportare costi aggiuntivi per la sostituzione e la gestione di dispositivi obsoleti.