Chromebook, il regalo più originale delle festività

Regalare un PC portatile è sempre un avvenimento importante, sia per chi dona sia per chi riceve il presente. La sfida di riuscire a immaginare, interpretare e soddisfare le esigenze e i bisogni di una persona, sebbene a noi cara, è davvero impegnativa e anche un genitore, un compagno o un amico possono trovarsi in difficoltà. È diventato davvero arduo identificare un PC portatile che possa dirsi “per tutte le occasioni”: trovare una macchina che coniughi prestazioni, design, affidabilità e un ottimo rapporto qualità/prezzo è assai difficile, anche a causa della carenza di semiconduttori in corso – aggravata dall’elevata richiesta di prodotti per lo smartworking, la didattica a distanza e rivolti a chi si consideri un “nomade digitale”.

Ma c’è una soluzione smart a questo problema: i Chromebook. I Chromebook sono i PC portatili costruiti attorno a Chrome OS, il sistema operativo sviluppato da Google Alphabet sulla base della distro Gentoo di Linux. Lanciato nel 2011, Chrome OS usa come principale interfaccia il browser Chrome e la suite di applicazioni sviluppate dalla multinazionale di Mountain View. L’esperienza di Google e il continuo miglioramento di Chrome OS in questi dieci anni hanno portato l’azienda e i produttori di Chromebook (tra i principali ricordiamo Acer, Asus, HP, Lenovo e Samsung) a ottimizzare al massimo il software. In questo modo i Chromebook si presentano, grazie a Linux e al ricorso delle risorse in cloud di Google, come delle soluzioni dal costo contenuto e dalle ottime performance, adatte per qualsiasi uso e utente.

La suite di programmi di Google, i cui più noti esponenti sono Google Drive, Google Documents, Google Sheets e Google Meet, non è solo perfettamente integrata per funzionare sia online che offline, ma è soprattutto strutturata per poter utilizzare al meglio le risorse di questi portatili: un vantaggio che sia i professionisti senior che i più giovani studenti sapranno apprezzare, traendone giovamento tanto nel lavoro quanto nello studio. L’ottimizzazione profonda del sistema ha prodotto ulteriori vantaggi, che rendono i Chromebook una scelta eccellente anche per l’intrattenimento e il tempo libero. L’ottimizzazione dei Chromebook non può essere comunicata attraverso le mere schede tecniche, ma nell’utilizzo quotidiano: questa consente alla maggioranza degli utenti di godere di prestazioni soddisfacenti, grazie alle app sviluppate appositamente per Chrome OS disponibili sul Google Play Store. In più, grazie all’introduzione di Parallels Desktop per Chrome OS e all’implementazione di Chrome Remote Desktop, puoi riprodurre sul tuo Chromebook sia altri sistemi operativi (come Microsoft Windows) che connetterti in remoto al tuo computer desktop, indipendentemente da quale sia il sistema operativo installato su di esso.

Fare presentazioni e call, prendere appunti o preparare un compito non sarà un problema – anzi, c’è anche la possibilità di distrarsi con una lettura veloce delle news, un po’ di scrolling sui social e persino la visione di un episodio sulle piattaforme di streaming. Il tutto in piena mobilità, poiché i Chromebook eccellono proprio nella portabilità. La portabilità nei Chromebook è garantita dai consumi contenuti e dal peso complessivo dell’hardware: l’ottimizzazione del sistema e il ricorso ai servizi online di Google consente di non installare complessi sistemi di dissipazione del calore – uno dei principali punti deboli dei PC portatili per il gaming o per i professionisti – e di investire in batterie che, a parità di amperaggio, hanno una durata decisamente superiore (che si attesta, in media, sulle 10 ore).

Il costante supporto di Google rende i Chromebook una soluzione valida anche per gli anziani o per chi desideri investire in prodotti performanti e duraturi nel tempo. In particolare l’azienda di Mountain View si distingue per i costanti aggiornamenti di sistema e la suite di programmi per la sua manutenzione inclusa nel sistema operativo. Antivirus, pulizia del disco rigido, defrag: queste operazioni, consuete e necessarie per il corretto funzionamento del sistema, sono automatizzate in Chrome OS. Nel corso della pandemia, Google ha fortemente investito nel supporto della didattica e della formazione – sia a distanza, che nelle aule scolastiche e universitarie. Perciò abbiamo suggerito i Chromebook come una valida scelta per gli studenti e per i docenti. Ma anche per altri lavoratori Chrome OS può rappresentare un’ottima e affidabile alternativa a MacOS di Apple e a Microsoft Windows. Infine, i Chromebook sono ottimi anche per godersi il tempo libero e per avvicinarsi all’informatica e all’uso della rete (quale che sia l’età e l’esperienza pregressa dell’utente).

Per i più giovani o per chi si avvicina all’informatica, l’interfaccia utente in “material design” di Chrome OS aiuta a trarre il meglio dal proprio Chromebook. Ciò significa che l’introduzione alle funzionalità del Chromebook sarà graduale e sempre coadiuvata dalle ampie spiegazioni e dai dettagliati tutorial sviluppati da Google. Per i genitori vi è la possibilità di attivare una serie di opzioni volte a rendere più sicura la navigazione online per i vostri figli, anche qualora non poteste essere al loro fianco. Per gli adulti, invece, c’è la possibilità di usufruire della protezione della privacy e dei dati sensibili, oltre che l’attenzione della suite di sicurezza implementata in Chrome OS contro i principali e più dannosi virus, ransomware e così via.

Per chi desidera utilizzare un Chromebook in ambito squisitamente professionale, abbiamo ampiamente presentato le possibilità offerte da questi PC portatili e da Chrome OS in questo articolo. Mentre ci siamo rivolti a studenti, sia scolastici che universitari, e ai docenti in questo approfondimento. Ci limitiamo ad aggiungere altri due, importanti motivi per cui un Chromebook potrebbe essere un ottimo regalo per le festività: il costo contenuto e l’eccezionale rapporto qualità/prezzo. La scelta di ottimizzare Chrome OS e le richieste hardware sobrie delle distro Linux contribuiscono a far concentrare i produttori sulla realizzazione di portatili che siano affidabili, resistenti agli urti e al tran-tran quotidiano, senza rinunciare a materiali di qualità e a monitor perfetti per l’uso in mobilità. Ciò significa che, rispetto ad altri PC portatili, i Chromebook si concentrano sugli aspetti essenziali di un PC portatile e sul dare il massimo valore al tuo investimento: design, prestazioni, affidabilità, longevità e portabilità sono garantiti per tutti i fortunati che ne riceveranno uno in dono.

