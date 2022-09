Già da tempo, ChromeOS consente l’esecuzione di giochi pensati originariamente per Android. Tuttavia, almeno sino ad ora. i possessori di Chromebook e dispositivi ChromeOS privi di touchscreen si sono trovati impossibilitati a giocare a tantissimi titoli, in quanto progettati per smartphone e, di conseguenza, ottimizzati per essere usufruiti attraverso l’interazione tramite tocco.

Presto questo non sarà più un problema, in quanto Google ha deciso di lanciare una fase “early Alpha” per ChromeOS della funzionalità relativa ai controlli ottimizzati che consentirà di accedere a diversi titoli con controlli esclusivamente touch anche su dispositivi privi di touchscreen. Come affermato dal gigante di Mountain View: “consideriamo i controlli di gioco come un modo per superare le sfide iniziali con l’esperienza gaming di ChromeOS, mentre gli utenti aspettano che gli sviluppatori ottimizzino completamente le loro applicazioni per ChromeOS“. I titoli che fanno parte di questa prima “early Alpha” sono:

Joystick Games

Archero

AXES.io

Heroics Epic Legend of Archero

Wizard Legend: Fighting Master

Pixel Blade R – Revolution

Zombero: Archero Hero Shooter

Archer Hunter – Offline Action Adventure Game

Mr. Autofire

Single Button Games

Geometry Dash Lite

Stack Ball – Crash Platforms

Fire Balls 3D

Stack Smash

Drop Stack Ball – Fall Helix Blast Crash 3D

Helix Smash

Stack Crush Ball

Crush Stack Ball Blast

Stack Fall

Helix Stack Jump: Smash Ball

Tap Titans 2

Multi-button Games

Hill Climb Racing

Ninja Arashi 2

Ninja Arashi

Ninja warrior: legend of adventure games

Power Hover

Grimvalor

Swipe Games

2048 (Androbaby)

2048 Original

2048 (Solebon LLC)

2048 Number puzzle game

2048 (S2Apps)

Photo Credit: Google

In pratica, il funzionamento è molto semplice e consiste nell’applicazione di una rimappatura dei controlli. Per testare questa funzionalità in prima persona, gli utenti non dovranno far altro che avere ChromeOS 105 o superiore sul proprio dispositivo e, quando si avvierà uno dei titoli con supporto al nuovo sistema, apparirà in sovrimpressione un’immagine che mostrerà a quali tasti corrisponderanno i vari controlli originariamente impartiti tramite tocco, con la possibilità anche di personalizzarli.