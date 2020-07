Chuwi CoreBook Pro, portatile economico pensato per la produttività

Il produttore cinese Chuwi ha lanciato recentemente CoreBook Pro, notebook indirizzato principalmente al mondo dei professionisti e che offre una dotazione di tutto rispetto ad un prezzo estremamente contenuto. Si parte dal display, un 13” IPS con risoluzione di 2160 x 1440 pixel, copertura dello spazio colore 100% sRGB e rapporto di forma 3:2. Quest’ultima caratteristica permette, rispetto al più comune 16:9, di vedere un maggior quantitativo di informazioni e questo si applica non solo alla visualizzazione di siti web, ma anche alla consultazione e creazione di documenti, fogli di calcolo ed altro ancora.

Il laptop è animato da un processore dual core Intel Core i3-6157U con grafica integrata Intel Iris 550. Purtroppo, si tratta di un processore di fascia bassa introdotto sul mercato nel 2016 e non è adatto a carichi di lavoro pesanti, ma garantisce ugualmente buone prestazioni se si rimane nell’ambito delle più comuni applicazioni da ufficio. Chuwi CoreBook Pro offre inoltre 8GB di memoria RAM DDR4-2133 ed integra un SSD SATA in formato M.2 da 256GB.

Oltre ad una tastiera retroilluminata, decisamente indispensabile per digitare correttamente in qualsiasi situazione, per quanto riguarda il reparto di connettività troviamo una porta USB-C, una porta USB 3.0 Type-A, un jack audio da 3,5mm, un lettore di schede micro SD, scheda di rete con supporto WiFi 5 e Bluetooth 4.2. La batteria interna è di 46,2Wh e la ricarica avviene tramite l’alimentatore fornito in confezione che si collega al portatile tramite l’apposito jack presente sul dispositivo (purtroppo niente ricarica tramite USB-C). Le dimensioni di Chuwi CoreBook Pro sono di 289 x 219 x 17,75 mm, mente il peso si attesta ad appena 1,34Kg.

Attualmente il notebook è prenotabile direttamente dal sito ufficiale al prezzo di 499$. Un paio di mesi fa vi abbiamo parlato anche di Chuwi LarkBox, PC grande quanto un limone, viste le dimensioni del case di appena 61 x 61 x 43 mm ed il peso di soli 127g, che al suo interno trova posto un Intel Celeron J4115 e 6 GB di RAM LPDDR4.