Chuwi, il nuovo RZBox con Ryzen 9 4900H parte da un prezzo interessante

Come riportato dai colleghi di Liliputing, il Chuwi RZBox, che sarà proposto al prezzo iniziale di 500 dollari, sarà presto disponibile per il preorder. Chuwi prevede di spedire il mini PC ai suoi clienti una volta completata la campagna di crowdfunding il 12 ottobre.

Alloggiato all’interno di un case metallico da 2 litri, il Chuwi RZBox è solo poco più alto di un iPhone 12 e al suo interno trova posto il potente processore Ryzen 9 4900H di AMD, equipaggiato con otto core Zen 2 con multithreading simultaneo (SMT). La CPU a 7nm ha una frequenza base di 3,3GHz, mentre il Boost Clock arriva sino a 4,4GHz. Grazie al genoroso chip octa-core, Chuwi RZBox si propone come un dispositivo multiuso.

Credit: Chuwi

Considerato il mini PC più potente della sua line-up, Chuwi commercializza l’RZBox come un mini PC adatto anche per il gaming. Il dispositivo fa affidamento sulla GPU integrata del Ryzen 9 4900H, costituita da otto unità di calcolo Vega a 1.750MHz. I test del produttore hanno rivelato che RZBox offre prestazioni di gioco abbastanza buone in giochi meno intensivi dal punto di vista grafico, tra cui Fortnite (60 FPS), Overwatch (68 FPS), Apex Legends (57 FPS) e Counter-Strike: Global Offensive (77 FPS). Il mini PC è in grado di eseguire in modo dignitoso anche altri titoli più pesanti, come Grand Theft Auto V (55 FPS), PlayerUnknown’s Battlegrounds (51 FPS), Assassin’s Creed Origins (30 FPS) e NBA 2K21 (60 FPS). Tuttavia, Chuwi non ha specificato la risoluzione o le impostazioni grafiche utilizzate per i test.

Le dimensioni dell’RZBox possono trarre in inganno, ma il dispositivo è dotato di un sistema di raffreddamento piuttosto efficiente, con due heatpipe in rame e una ventola con 18 pale. Ci sono anche ampie opzioni per eventuali aggiornamenti. Sono infatti presenti due slot per memorie DDR4 SO-DIMM che supportano fino a 64 GB di DDR4-3200. Dal punto di visto dello storage, troviamo due slot M.2 2280 per ospitare SSD PCIe NVMe, che sono ovviamente limitati alle velocità PCIe 3.0.

Credit: Chuwi

L’RZBox è un buon mini PC per il lavoro. Il sistema supporta fino a tre display a 4K e 60Hz grazie alle uscite DisplayPort, HDMI 2.0 e USB Type-C -e non manca neppure una VGA. Per quanto concerne la connettività, sono presenti tre USB 2.0 di tipo A e due USB 3.0 di tipo A. Sfortunatamente, l’RZBox non è dotato di una schede di rete wireless; quindi, gli utenti dovranno accontentarsi delle due porte Gigabit Ethernet.

Chuwi prevede di offrire l’RZBox in tre configurazioni. Ci sarà una configurazione barebone, un’opzione con 8GB di memoria e SSD da 256GB, e un’altra con 16GB di RAM e SSD da 512GB. Il prezzo è ancora soggetto al voto degli utenti, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 dollari. Nel caso foste interessati, potete prenotare il dispositivo sul sito Web ufficiale di Chuwi tra il 7 settembre e il 12 ottobre.