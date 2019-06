Chuwi MiniBook, il notebook – tablet da 8 pollici sbanca su Indiegogo

Campagna di raccolta fondi di successo per Chuwi su Indiegogo: il MiniBook con schermo da 8 pollici e Windows 10 ha raccolto i favori del pubblico.

Chuwi ha avviato da poco la raccolta fondi per il MiniBook su Indiegogo, un interessante mini notebook indirizzato a tutti gli utenti che cercano un dispositivo ultraportatile e versatile, con le potenzialità di un notebook.

La peculiarità di questo prodotto risiede nelle sue dimensioni, infatti presenta un display da 8 pollici touchscreen Full HD ruotabile a 360 gradi che permette di usarlo in tre modalità: tablet, notebook e Yoga.

Le caratteristiche principali sorprendono se si considera la compattezza del dispositivo: processore Intel M3 8100Y, 8 GB di memoria RAM LPDDR3, 128 GB di storage, slot di espansione per SSD M.2, USB Type-C, fotocamera interna da 2 megapixel, sistema operativo Windows 10.

Troviamo inoltre anche una USB 3.0 Type-A, una USB 2.0 Type-A e una micro HDMI, oltre che una scheda grafica (integrata nella CPU) Intel HD Graphics 615. È disponibile anche un secondo modello più economico con Intel Celeron N4100 (GPU Intel HD 600).

Il PC presenta anche una tastiera full-size, ma ridisegnata per adattarsi alle dimensioni ridotte del device. Infine con l’acquisto della dock station bluetooth è possibile usare il Mini Book esattamente come un PC desktop.

La campagna ha raggiunto quasi 250 mila dollari in questo momento, a fronte dell’obiettivo di 25 mila dollari. E mancano 2 mesi alla chiusura!

Per ottenere il PC è necessario investire almeno 530 dollari per la versione con processore M3 8100Y, o 430 dollari per quella con Celeron N4100. Ovviamente con una disponibilità limitata e solo per la durata della raccolta fondi con spedizioni a partire da settembre.