Su Amazon è disponibile la ciabatta di protezione da sovratensione Amazon Basics a 6 porte, dotata di 1 porta USB-C (20 W) e 3 porte USB-A (12 W), per caricare fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Include un cavo intrecciato da 1,5 m e una protezione da sovratensione da 1050 joule. Ora disponibile a soli 16,95€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo originale di 19,94€.

Multipresa con protezione da sovratensione Amazon Basics, chi dovrebbe acquistarla?

Amazon Basics con protezione da sovratensione a 6 porte è la soluzione ideale per chi ha una scrivania affollata di dispositivi elettronici e necessita di un sistema di ricarica sicuro ed efficiente. È particolarmente consigliato a professionisti, studenti e smart worker che utilizzano contemporaneamente laptop, smartphone, tablet e altri accessori USB. Grazie alle 6 prese CA e 4 porte USB (tra cui una USB-C da 20 W con ricarica rapida), permette di alimentare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, eliminando il caos di adattatori e ciabatte multiple.

Chi acquista questo prodotto soddisfa anche l'esigenza di proteggere i propri dispositivi da sbalzi di tensione e sovraccarichi, grazie alla protezione da sovratensione da 1050 joule e ai sistemi OTP, OCP e OVP integrati. Il cavo intrecciato da 1,5 m garantisce maggiore robustezza e durata nel tempo. Al prezzo attuale di 16,95€, con uno sconto del 15%, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole ordine e sicurezza sulla propria postazione di lavoro.

Amazon Basics Protezione da Sovratensione a 6 porte offre 6 prese CA (4000 W totali), 1 porta USB-C da 20 W e 3 porte USB-A da 12 W, per ricaricare fino a 10 dispositivi. Protezione da 1050 J con OTP, OCP e OVP, cavo intrecciato da 1,5 m.

Vedi offerta su Amazon