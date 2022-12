Surfshark ha appena annunciato il rilascio di CleanWeb 2.0, la nuova versione del tool che blocca inserzioni e pop-up, oltre ad avvisare l’utente in caso di violazioni dei dati e attività sospette sul sistema, come l’eventuale presenza di malware.

Rispetto alla versione precedente, CleanWeb 2.0 introduce diverse novità, oltre a puntare su una maggiore funzionalità e molte nuove opzioni di personalizzazione.

Innanzitutto, CleanWeb 2.0 sarà disponibile solo tramite l’estensione per browser di Surfshark e presenta un pannello principale completamente ridisegnato. Da qui, sarà possibile attivare o disattivare l’ad blocker, il blocco pop-up, l’avviso per violazione dati e per i malware.

La nuova versione dell’ad blocker è in grado di bloccare le inserzioni video, inoltre è presente un nuovo blocco pop-up sui cookie integrato.

Un aspetto interessante, invece, è la possibilità di usare le funzioni di avviso in caso di violazione dati e malware anche senza passare a un abbonamento a Surfshark One, dunque sarà sufficiente una sottoscrizione standard alla VPN. In ogni caso, la funzione è attiva e disponibile solo tramite browser.

Vale la pena sottolineare che la vecchia versione di CleanWeb sarà ancora disponibile sull’app e funzionerà in parallelo con CleanWeb 2.0, ma non riceverà ulteriori aggiornamenti e non offrirà le funzioni a esclusivo appannaggio della nuova iterazione esclusivamente operativa via browser.

Per utilizzare CleanWeb 2.0 occorre abbonarsi a un piano di Surfshark VPN e installare il pacchetto. Attualmente, è attiva l‘offerta invernale di Surfshark:

12 mesi a soli 2,05€ al mese + 2 mesi gratis.

I piani sono coperti dalla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, in modo da poter provare il servizio senza rischi.

Vai all’offerta di Sursfshark