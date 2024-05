Cloud a vita scontato dell'80% per la festa della Repubblica

Ci sono occasioni in cui, anche durante festività come la Festa della Repubblica, si possono trovare ottime offerte su prodotti e servizi non tradizionalmente associati a queste celebrazioni. Un esempio attuale è Internxt, che in occasione della Festa della Repubblica italiana ha deciso di scontare i suoi servizi di cloud storage dell'80%. Per usufruire di questo sconto, è necessario utilizzare il coupon "ITALY80" al momento del checkout. L'offerta è valida solo per pochi giorni, quindi approfittatene subito. Vediamo ora cosa offre Internxt e a chi sono adatti i suoi servizi.

Internxt, chi dovrebbe abbonarsi?

Prima di tutto, diamo un'occhiata ai prezzi, che con questa iniziativa si riducono notevolmente. Internxt offre tre piani di cloud storage principali: il piano "Life" con 2TB, il piano intermedio "Pro" con 5TB e il piano "Ultra" con 10TB. Senza sconti, il piano più basilare costa 499€, ma in questi giorni può essere vostro a soli 99,80€. Lo stesso tipo di risparmio dell'80% si applica anche agli altri due piani.

Ma perché i piani di cloud storage di Internxt sono così interessanti? Il motivo principale è che, a differenza di altri servizi, Internxt offre soluzioni a vita, nel senso che pagate una sola volta e potete utilizzare il servizio per sempre. Inoltre, Internxt garantisce soluzioni sicure e private su Windows, Mac e Linux, permettendovi di archiviare i vostri file in totale privacy. È una valida alternativa alle grandi aziende tecnologiche come Google e Microsoft.

Internxt utilizza poi la crittografia end-to-end per mantenere i vostri dati privati e sicuri e adotta una politica di zero log. Inoltre, è basato su un sistema open-source, offrendo così totale trasparenza. L'assistenza clienti è sempre disponibile, utile per fornire informazioni o risolvere eventuali problemi rapidamente. Come se non bastasse, la privacy di Internxt inizia fin dalla creazione dell'account, che è anonima.

Quindi, chi dovrebbe abbonarsi? Chiunque cerchi una soluzione di cloud storage sicura, privata e a vita, che non dipenda dalle grandi aziende tecnologiche e che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo.

