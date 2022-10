Cloudflare ha posto un freno all’attacco DDoS più grande della storia, in termini di bitrate. L’attacco Distributed Denial-of-service, lanciato da Mirai, ha colpito Wynncraft, uno dei più grandi server di Minecraft oggi attivi. L’entità dell’attacco è stato pari a 2,5 Tbps.

Secondo i ricercatori, si è trattato di un attacco di tipo multi-vector dalla durata di circa due minuti. L’obiettivo era quello di intasare il server con pacchetti UDP e TCP, al fine di impedire l’accesso a centinaia di migliaia di utenti.

Di solito, gli attacchi di questo tipo hanno lo scopo di estorcere denaro ai titolari dei servizi ospitati sui server o ai gestori stessi delle macchine, in cambio dell’interruzione delle azioni ostili.

Grafico dell'attacco lanciato da Mirai nei confronti di Wynncraft - Photo Credits - Cloudflare

Come dicevamo, in termini di bitrate, si tratta davvero dell’attacco più grande mai registrato, preceduto da un episodio di simile entità nel 2017, una campagna durata ben sei mesi e presentata da Google nel 2020.

Secondo Cloudflare, gli attacchi DDoS che impiegano svariati terabit di dati oggi sono più frequenti. A novembre 2021 è stato registrato un DDoS che ha raggiunto i 3,47 terabit al secondo.

Inoltre, l’azienda sostiene di aver ostacolato un maggior numero di attacchi DDoS nel 2022 rispetto all’anno precedente, con una crescita del 111% degli attacchi bastati su HTTP.

Le aree più colpite sembrano essere Taiwan e il Giappone, mentre i protocollo più abusato pare essere quello di BitTorrent, con un aumento dei casi pari al 1.200% su base trimestrale.

In generale, in base al rapporto del 3° trimestre del 2022 di Cloudflare, il fenomeno generale mostra segni di crescita in tutti gli ambiti, dalla durata, al bitrate, alla frequenza. In alcuni casi si tratta di “cyber-vandalismo” a opera di utenti più giovani che utilizzano strumenti DDoS già pronti a scopo di divertimento, in altri casi, invece, si tratta di vere e proprie azioni criminali a scopo di lucro.