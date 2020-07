Club3D, HDMI 2.1 anche sulle GPU attuali con un adattatore

Avete acquistato una moderna TV dotata di ingressi HDMI 2.1 ma siete impossibilitati a collegarla al vostro PC da gaming per sfruttare la risoluzione 4K con un refresh rate di 120Hz? Fortunatamente Club3D, noto brand olandese, ha lanciato un adattatore attivo che consente di convertire il segnale DisplayPort 1.4 in HDMI 2.1 per sfruttare tutte le caratteristiche dei segnali digitali di ultima generazione.

Usando DisplayPort 1.4 con compressione DSC, l’adattatore CAC-1085 può convertire il segnale nello standard HDMI 2.1 con risoluzioni sino ad 8K (7680 x 4320 pixel) a 60Hz con HDR abilitato. Ovviamente, caso più interessante per i videogiocatori, può trasmettere segnali 4K a 120Hz con HDR, risoluzione e framerate supportati, ad esempio, dalle più recenti Smart TV OLED.

Dato che si tratta di un adattatore attivo, dovrà essere alimentato separatamente attraverso la porta USB Type-C. L’unica limitazione a livello hardware è che la porta DisplayPort 1.4 della vostra scheda video dovrà supportare DSC 1.2, funzione disponibile attualmente sulla serie di GPU Turing di NVIDIA ed RDNA di AMD. Ovviamente, il dispositivo è compatibile anche con le versioni precedenti di DisplayPort, ma di conseguenza cambierà anche il supporto alle varie risoluzioni supportate.

Già diversi anni fa l’azienda aveva presentato gli adattatori attivi da Display Port 1.2 ad HDMI 2.0 (CAC-1170 e CAC-1070), uno compatibile con porte mini DisplayPort e l’altro con DisplayPort di dimensione standard, che erano pienamente compatibili con lo standard HDMI 2.0 e, oltre al flusso video 4K a 60 Hz, potevano supportare sino ad otto canali audio.

Continuano a parlare di schede video, oggi vi abbiamo riportato alcune informazioni inerenti alla prossima generazione di GPU NVIDIA basate sull’architettura Ampere, che dovrebbero introdurre diverse novità interessanti, come il DLSS 3.0 ed NVCache. Inoltre, i possessori di schede grafiche EVGA saranno lieti di sapere che è attualmente disponibile, anche se in versione Beta, il software EVGA Precision per la Game Bar di Windows 10, tramite il quale è possibile visualizzare in maniera immediata clock della GPU, clock delle memorie, la velocità delle ventole, la temperatura della GPU e la sua frequenza, mentre in futuro sarà possibile anche monitorare il frame rate.