Collaborazione per lo sviluppo del Cloud Gaming tra AMD e Oxide Games

È stata da poco annunciata la collaborazione tra AMD e Oxide Games, che durerà diversi anni e sarà incentrata sul Cloud Gaming. Lo scopo principale è sicuramente quello di sviluppare strumenti, ma anche nuove tecnologie per i server cloud, per migliorare il real-time rendering necessario per il cloud gaming.

“In AMD siamo orgogliosi della nostra abilità di spingere i limiti della tecnologia, dove può arrivare e come questo miglioramento si veda successivamente nell’esperienza di gaming. Oxide condivide con noi questa passione ed è il partner ideale per noi per espandere e migliorare il modo in cui giocano i videogiocatori, offrendo allo stesso tempo la miglior esperienza possibile agli utenti” ha dichiarato Scott Herkelman, corporate vice president e general manager della Graphics Business Unit di AMD.

“Il motto di Oxide è di riuscire a portare i videogiochi nella vita in una maniera che non si è mai vista e provata prima. Abbiamo sviluppato e ideato il Nitrous Engine specificatamente per questo scopo. L’impegno di AMD verso i videogiocatori e la loro leadership nel mondo hardware è un’aggiunta perfetta all’impegno che Oxide mette nel software che sviluppa” ha dichiarato Marc Meyer, presidente di Oxide Games.

Oxide Games ha sviluppato il Nitrous Engine, un motore grafico pensato in particolare per gli RTS e i giochi di strategia. Una delle caratteristiche più importanti di questo engine è sicuramente la possibilità di elaborare e gestire più di 10 mila unità semplici. Attualmente è presente il supporto per piattaforme Windows a 64bit compatibili con DirectX 11 e AMD Mantle. In futuro la compatibilità verrà allargata anche a Steam OS, PlayStation 4 e Xbox One. Star Control sviluppato da Stardock (molti altri titoli sfrutteranno questo engine ma non sono ancora stati annunciati) è un esempio delle potenzialità di questo Engine.