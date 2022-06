TECHly, presenta una gamma di lampade d’arredo con tecnologia led, disponibili su Manhattan Shop, per rendere più accoglienti gli spazi all’aperto. Scegliendo la sfumatura giusta in una gamma di 16 colori e regolando in modo pratico la luminosità degli ambienti interni ed esterni sarà semplice trasformare l’atmosfera delle tue serate.

La versatilità della lampada USB Smart Touch I-LED TOUCH la rende perfetta sia per illuminare gli angoli più bui della casa sia come tocco di eleganza per le cene estive all’aperto. La luce LED con struttura ottica professionale e LED di alta qualità assicura una fonte di luce stabile con illuminazione priva di sfarfallio. Si regola la luminosità in tre gradazioni con un semplice tocco sull’anello nella parte superiore scegliendo il tono più adatto tra 5 colorazioni. La ricarica può avvenire tramite connessione USB e la durata fino a 12 ore della batteria ricaricabile integrata al litio permette di portarla anche in viaggio. In soli 12 cm di altezza sprigiona la luce necessaria per illuminare le serate in compagnia o per accompagnare i bambini in un sonno tranquillo.

La lampada LED Multicolore a mezza sfera I-LED HALFB è un’attrattiva luminosa in ogni ambiente esterno o interno. La copertura bianca di 35 cm di diametro in polietilene garantisce un colpo d’occhio che attira l’attenzione. L’impermeabilità del materiale e il galleggiamento la rendono adatta per fluttuare a pelo d’acqua creando giochi di luce suggestivi. Il piccolo telecomando a 24 tasti permette di gestire tutte le funzionalità da remoto fino a 8 metri. Adatta a ogni ambiente, la lampada LED Multicolore a mezza sfera irradia fino a 16 colori in 4 diversi tipi d’illuminazione e l’autonomia fino a 12 ore assicura luminosità per l’intera durata della notte. La lampada è dotata di batteria ricaricabile integrata e si ricarica facilmente tramite la base a induzione wireless, soluzione molto utile per chi desidera un design minimal svincolato da cavi.

La combinazione di diverse lampade LED multicolor da arredo a sfera di varie dimensioni crea un look moderno e unico per gli spazi esterni e interni. Queste lampade sono una grande aggiunta alle serate estive. La sfera di dimensione media I-LED BALL-M con diametro di 35 cm e 12 LED RGB si adatta perfettamente anche a un ambiente interno; la lampada large I-LED BALL-L con diametro di 50 cm e 18 LED RGB fornisce un’atmosfera accogliente sulla superficie circostante aumentando il fattore di sicurezza, poiché possono essere illuminati a sufficienza anche percorsi bui. Le lampade LED multicolor a sfera realizzate in materiale plastico con copertura in polietilene bianca sono impermeabili e galleggianti. Ideali per piscine e specchi d’acqua riflettono le 16 colorazioni a disposizione e i 4 tipi d’illuminazione creando incantevoli sfumature di luce. Le lampade sono provviste di telecomando a 24 tasti per la gestione remota degli effetti luminosi fino a 8 metri.

La lampada LED multicolore I-LED EGG ricorda la forma giocosa e rassicurante di un uovo, con dimensioni 15x11cm di forma ovale, è l’elemento di design che arricchisce gli ambienti sia esterni che interni. Resistente agli spruzzi d’acqua e agli urti dona un tocco glamour alle serate. È possibile alternare 8 colorazioni di luce e regolare la luminosità così da riprodurre una serie di effetti cromatici che donano alla lampada un piacevole effetto candela. È provvista di telecomando per il controllo delle funzioni luminose funzionante fino a 8 metri e si ricarica facilmente tramite porta Micro USB per un autonomia d’illuminazione fino a 15 ore.

Le lampade LED firmate Techly offrono una soluzione di design pratica e immediata per illuminare sia gli spazi interni che esterni adattabile alle più svariate soluzioni. La tecnologia basata su led ad alta efficienza RGB multicolore permette, grazie alla resistenza dei materiali, l’utilizzo perfino in acqua in totale sicurezza.