Colorful, ecco il nuovo modello di punta di GeForce RTX 3090 a liquido

Colorful ha presentato recentemente la sua nuova scheda grafica iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC-V, modello di punta equipaggiato con un sistema di raffreddamento circuito chiuso (CLC) all-in-one montato di fabbrica.

Il prodotto differisce leggermente dalla Neptune OC, variante lanciata lo scorso settembre, in quando integra un controller di LED RGB e è dotato di ventole illuminate. La scheda è dotata di un robusto sottosistema di alimentazione VRM a ben 26 fasi (14+8+4) che sfrutta i tre connettori PCI Express a otto pin e viene fornita con velocità di overclock di fabbrica di 1.755 MHz in boost (rispetto ai 1.695 MHz di riferimento) e 24GB di memorie GDDR6X che girano alla velocità di 19,5Gb/s.

Sembra che il CLC raffreddi non solo la GPU, ma anche gli altri componenti importanti, come i chip di memoria ed i VRM. Un radiatore da 240×120 mm con una coppia di ventole illuminate a LED ARGB gestisce tutta la dissipazione del calore.

Sulla scheda stessa c’è un ornamento circolare che ricorda un ventaglio, ma in realtà si tratta la corona del blocco pompa. La scheda misura 29,1cm in lunghezza, 15,1cm in altezza ed occupa due slot di espansione. Le dimensioni del radiatore sono quelli tipichi di un’unità da 240 mm. Le uscite video comprendono tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1. Infine, il prodotto è dotato di doppio BIOS con un selettore presente nella parte posteriore.

Al momento, Colorful non ha ancora rivelato il prezzo, ma sicuramente la cifra da sborsare sarà piuttosto sostenuta.

Qualche settimana fa, Colorful aveva annunciato anche la iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC, sorella minore dell’iGame RTX 3090 Vulcan OC, scheda che non solo promette di offrire un grande potenziale di overclock e prestazioni superiori a quelle della Founders Edition sin da subito, ma possiede anche un design elegante e un monitor di stato.