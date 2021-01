Colorful, ecco le proposte GeForce RTX 3060 dell’azienda e non solo

In occasione del CES 2021, dopo l’annuncio delle schede grafiche GeForce RTX 3060, di cui trovate ulteriori informazioni nella nostra notizia dedicata, Colorful ha presentato tre nuovi prodotti equipaggiati con l’ultima GPU di casa NVIDIA. Ricordiamo che la GeForce RTX 3060 costituirà la fascia media della compagnia californiana e sarà disponibile al prezzo di 339€ a fine febbraio. Stando al produttore, la scheda dovrebbe essere circa il 10-15% più veloce della RTX 2060, ma dovremo attendere di metterci le mani sopra per sapere se queste affermazioni corrispondono a verità.

GeForce RTX 3060 NB

La scheda RTX 3060 base di Colorful si chiama NB e si propone come un prodotto solido e che punta più alla sostanza che all’aspetto. Per ciò che concerne il raffreddamento, NB è dotata di un grande dissipatore a tripla ventola, con due ventole laterali da 90mm e una singola da 80mm al centro. La copertura stessa sembra molto efficiente, offrendo una buona ventilazione lungo i lati che contribuisce a migliorare il flusso d’aria. Sul retro, NB include un backplate in metallo per una maggiore rigidità ed un look premium.

iGame GeForce RTX 3060 Ultra W

L’iGame RTX 3060 Ultra W è l’unica scheda RTX 3060 di Colorful in colorazione bianca. Presenta la stessa disposizione delle ventole dell’NB, con un design del dissipatore a tripla ventola con due da 90mm e una da 80mm al centro. Ma, a differenza dell’NB, l’Ultra W ha un’estetica più curata, con una finitura bianca opaca accompagnata da un materiale iridescente che cambia colore dal viola al blu quando si cambia l’angolo di visione.

iGame GeForce RTX 3060 Advanced OC

Il fiore all’occhiello del trio è l’iGame RTX 3060 Advanced OC. Colorful afferma che la società ha utilizzato lo stesso design del sistema di dissipazione dell’RTX 3060 Ti Advanced OC, quindi le schede dovrebbero apparire quasi identiche. L’RTX 3060 Advanced OC presenta una combinazione di colori rosso, nero e argento con un accento rosso costituito da un grande anello rosso attorno alla ventola centrale in grado anche di illuminarsi. Il dissipatore offre un design a tripla ventola come i suoi fratelli minori e presenta quattro heatpipe da 8mm.

RTX 3090 Neptune

Colorful ha presentato anche un nuovo modello di GeForce RTX 3090, chiamato “Neptune”, dotato di un AIO da 240mm. Come i precedenti modelli di RTX 3090, Neptune è equipaggiato con un blocco GPU a doppio slot che raffredda l’intera GPU e i componenti sul PCB. Il radiatore è dotato di ventole RGB e al centro del waterblock è posizionato anche un anello RGB. Neptune sarà proposto al prezzo consistente di 1.999$.

Le schede RTX 3060 di Colorful dovrebbero arrivare a febbraio insieme al resto delle schede RTX 3060 di NVIDIA e dei suoi partner, mentre al momento non sappiamo quando la GeForce RTX 3090 “Neptune” sarà lanciata sul mercato.