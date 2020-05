Colorful propone due nuove schede madri Z490, dedicate a videogiocatori e creator

Tra le file delle nuove schede madri con chipset Z490 dedicate ai nuovi processori Intel Core Comet Lake-S, vediamo oggi la proposta del produttore Colorful Technology, stiamo parlando della serie COLORFUL Z490.

Per il nuovo socket LGA1200, l’offerta di Colorful si concentra su due modelli, di cui uno destinato al mondo dei creator (iGame Z490 Vulcan X V20) e un altro chiamato CVN Z490 GAMING PRO V20, che punta a offrire le massime performance ai giocatori.

Il produttore con sede a Shenzhen propone per questo nuovo chipset schede madri progettate per supportare al meglio la potenza degli ultimi processori Intel Core di decima generazione, con le più recenti tecnologie. Attenti anche alla sfera delle connessioni, le nuove schede madri COLORFUL Z490 vantano il supporto allo standard Wi-Fi 6 e LAN a 2,5 Gigabit. Non poteva mancare infine un look aggressivo e in linea con i recenti trend, ma non sono solo dotate di illuminazione RGB, vantano anche un ottimo sistema di raffreddamento dei VRM per spingere al massimo i nuovi processori.

Linea iGame Z490 Vulcan X V20

Vediamo approfonditamente il primo modello della serie COLORFUL Z490 che il produttore definisce come una scheda madre potente per tutti gli utenti. Per supportare al meglio i nuovi processori Intel Core di decima generazione fino a 10 core, il modello Vulcan X V20 offre un design a 12+2 fasi di potenza. Massima libertà per eseguire anche dell’overclock quindi, le fasi chiamate da Colorful “I.P.P.P iGame Pure Power” sfruttano poi un connettore ATX a 8+4 pin.

Per tenere a bada il calore generato dal comparto VRM, Colorful ha rivolto attenzioni anche al sistema di dissipazione. L’imponente placca di alluminio viene chiamata Silver Shark 2.0 Cooling Armor. La scheda madre in questione vanta poi due slot Turbo M.2 con il supporto della tecnologia Intel Optane e le più recenti unità NVMe.

Per migliorare l’efficienza durante la fase di alimentazione, è stato inserito un sistema di heatpipe per raffreddare al meglio i MOSFET. Il nuovo BIOS COLORFUL Advanced vi permetterà inoltre di aggiornare le diverse release di BIOS anche senza CPU e RAM installati, oltre ad offrire un’interfaccia pulita ma al contempo avanzata. La scheda madre Linea iGame Z490 Vulcan vanta infine un controller Intel I225-V per la connessione 2.5 Gigabit LAN e una scheda di rete wireless Intel AX201 per accedere al Wi-Fi 6.

Linea CVN Z490 GAMING PRO V20

L’altro membro della famiglia COLORFUL Z490 è il modello CVN Z490 GAMING PRO V20, che Colorful definisce come ideale per il gaming.

Questa scheda offre specifiche inferiori rispetto al modello di punta, iniziando dalle fasi di alimentazioni che in questo caso offrono un design a 10 fasi. Proseguendo anche qui abbiamo il supporto all’illuminazione RGB addressable, con header 5V 3-Pin ARGB e 12V 4-Pin RGB, e infine un audio di qualità grazie al chip Realtek HD con Hi-Fi Audio Chip Guard e condensatori Nichicon Audio.

Difficilmente le schede madri di Colorful arriveranno nel nostro paese, ma se siete interessanti potete trovare tutte le informazioni in merito sulla pagina ufficiale del produttore. Se invece non siete ancora aggiornati sulle ultime novità in ambito CPU e non avete idea di cosa sia questo socket Z490, vi invitiamo a leggere l’articolo completo inerente ai nuovi processori Intel Core Comet Lake-S.