Colorful, svelato il prezzo di questa particolare GeForce RTX 3060

Colorful ha annunciato che la sua scheda grafica iGame GeForce RTX 3060 bilibili E-sports Edition OC 12G avrà un sistema di raffreddamento molto simile a quello presente sulle Founders Edition di NVIDIA e sarà commercializzata negli Stati Uniti al prezzo consistente di 839 dollari.

iGame GeForce RTX 3060 bilibili E-sports Edition OC 12G occupa due slot di espansione, misura 300mm in lunghezza e presenta una copertura piuttosto vivace e colorata, con tanto di illuminazione RGB. Il prodotto viene fornito con un sottosistema di alimentazione a 6+2 fasi e dispone di un singolo connettore di alimentazione PCIe a 8 pin, posizionato al centro della scheda grafica. Il suo TGP è di 170W, quindi un buon alimentatore da 550 W sarà più che sufficiente.

La soluzione di raffreddamento ricorda quella utilizzata sui modelli Founders Edition della GeForce RTX 3080 o RTX 3090. Sono presenti due ventole assiali bianche da 90mm, una su ciascun lato. Il calore viene trasferito al generoso dissipatore attraverso quattro heatpipe in rame del diametro di 6mm. La piastra posteriore vanta un design magnetico, offrendo la possibilità di effettuare facili personalizzazioni. Per quanto riguarda le uscite video, troviamo tre DisplayPort 1.4b e una HDMI 2.1. L’iGame GeForce RTX 3060 bilibili E-sports Edition OC 12G possiede un clock base di 1.320MHz e un boost clock di 1.777MHz, aderendo alle specifiche di riferimento di NVIDIA per la GeForce RTX 3060. Tuttavia, è stato posto un piccolo pulsante nero sul retro che aumenta la velocità del boost clock fino a 1.822MHz.

Non sappiamo se la scheda grafica sarà notato del nuovo limitatore anti-mining Ethereum, in quanto nelle specifiche viene solo indicata genericamente una GPU GA106. Dato che NVIDIA dovrebbe consegnare i nuovi chip questo mese, è plausibile pensare che la iGame GeForce RTX 3060 bilibili E-sports Edition OC 12G utilizzi ancora la versione precedente del die GA106. Sicuramente non si tratterà di certo di una delle migliori schede video in commercio, ma dovrebbe essere più che sufficiente per una configurazione entry level che punta al gaming in 1080p.