Una delle nuove funzionalità che saranno introdotte in Windows 11 22H2, attualmente disponibile nel canale Release Preview per i membri Insider, è data dalla rinnovata applicazione Esplora File (conosciuta come “File Explorer” nella versione inglese del sistema operativo), che permette di aprire più schede per sfogliare un maggior numero di cartelle senza dover necessariamente avviare una nuova istanza dell’applicazione. Tale funzionalità è disponibile a partire dalla Build 22621.160 (22H2) di Windows 11, ma è apparentemente nascosta. In questo articolo vi spieghiamo come funziona e come attivarla.

Come abilitare le schede in Esplora File su Windows 11

Ecco i passi da compiere per attivare le schede in Esplora File su Windows 11 22H2:

Partecipate al programma Windows Insider e iscrivetevi al canale Beta.

Riavviate il dispositivo per completare l’installazione di Windows 11 Build 22621 .

. Aprite Github e dirigetevi alla pagina di download di uno strumento chiamato “ViveTool“.

Salvare ViVeTool-v0.3.1.zip in una cartella facilmente individuabile.

in una cartella facilmente individuabile. Cliccare con il tasto destro del mouse sul file .zip ed estrarre tutto all’interno della cartella appena creata.

Passare alla cartella in cui è stato estratto lo strumento e copiarne il percorso.

Aprire la ricerca di Windows.

Cercate “Prompt dei comandi” ed eseguitelo in modalità “amministratore”.

Aprire il Prompt dei comandi.

Digitare “cd” (senza virgolette) seguito dal percorso copiato in precedenza. Esempio: cd C:\Utenti\toms\Downloads\ViVeTool-v0.3.1.

Nello stesso Prompt dei comandi, inserite i seguenti comandi uno alla volta e quindi riavviate il sistema:

vivetool addconfig 39145991 2 vivetool addconfig 37634385 2 vivetool addconfig 36354489 2



A questo punto, aprendo Esplora File noterete la presenza di una nuova barra laterale per una migliore esperienza di navigazione e l’attivazione delle schede di default. Ricordiamo che al momento si tratta ancora di una feature non definitiva e, di conseguenza, può presentare ancora qualche bug che, speriamo, sarà eliminato in tempo per la release ufficiale di Windows 11 22H2 per tutti gli utenti.