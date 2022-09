A partire dalla scorsa edizione di Windows, Microsoft permette di accedere e lavorare facilmente ai file di Linux attraverso WSL (Windows Subsystem for Linux), un layer di compatibilità introdotto nel 2016, che nel corso del tempo è stato aggiornato apportando diverse novità, a partire dalla possibilità di installare le distribuzioni Linux direttamente dal Microsoft Store. Nel 2019, l’azienda di Redmond ha annunciato e rilasciato WSL 2, dotato di un backend rinnovato che fa uso di VM e sostituisce il precedente layer di compatibilità a chiamate di sistema.

L’ultima iterazione consente una modifica sicura ai file di Linux, dando inoltre la possibilità di farlo anche dalle applicazioni Windows senza alcun rischio di riscontrare problemi di autorizzazione. L’accesso ai file linux è un’operazione sicuramente utile nel caso in cui facciate uso nel vostro PC di entrambi i sistemi operativi, installati attraverso una doppia partizione sul vostro SSD. In questa guida spiegheremo come accedere ai file Linux (WSL) da Windows, illustrando la procedura e i comandi. Questi ultimi rimangono validi sia per la prima che la seconda versione di WSL.

Come accedere ai file Linux (WSL) da Windows

Windows permette di accedere ai file linux attraverso due modi. Il primo, più facile, consente di farlo tramite l’ambiente WSL:

In ambiente WSL, digitate il comando “explorer.exe .” (senza virgolette) per avviare Esplora File e visualizzare la directory attuale dell’ambiente Linux.

(senza virgolette) per avviare Esplora File e visualizzare la directory attuale dell’ambiente Linux. Da li sarà possibile sfogliare e modificare il file system dell’ambiente Linux.

Il secondo consente di accedervi direttamente dalle applicazioni Windows dotate di file browser:

In Esplora File o dal file browser di un’applicazione, inserite nella barra del percorso “\\wsl$” .

. Si aprirà una schermata dove sarete in grado di vedere le directory di tutte le distribuzioni Linux installate , visualizzate come delle connessioni di rete.

, visualizzate come delle connessioni di rete. Per maggior comodità, è anche possibile inserire questa cartella tra il menù di accesso rapido, nella barra laterale sinistra di Esplora File o nel dekstop attraverso un collegamento.

L’accesso semplificato ai file linux direttamente da Windows consente di modificarli come qualsiasi altro file presente nel sistema, anche attraverso i vari strumenti come il Blocco Note. Il sistema operativo provvederà ad aggiornare le autorizzazioni ogni volta che verrà effettuata la modifica, prevenendo problemi di qualsiasi tipo.