Come aprire uno shop online con Storeden

Storeden è la piattaforma di e-commerce nata in Italia di cui vi abbiamo già parlato in un articolo dedicato. Permette di aprire il vostro e-shop in maniera facile e veloce, senza necessità di conoscenze tecniche di programmazione. Oggi vogliamo mostrarvi come dare il via alla vostra attività di vendita online in pochi e semplici passi.

L’apertura di un negozio online con Storeden parte dalla creazione di un account, che è possibile in maniera completamente gratuita tramite la home page della piattaforma. Cliccando sul pulsante “Provalo gratis“, si ha accesso alla pagina di creazione del proprio store con il piano speciale emergenza Covid-19, il quale permette di provare gratuitamente il servizio per 60 giorni invece dei normali 15 messi a disposizione senza costi aggiuntivi.

Storeden chiederà a questo punto l’inserimento di alcuni dati personali, come indirizzo email e password che verranno utilizzati per l’accesso, ed il nome del negozio. Cliccando il pulsante “Crea negozio” si passerà alla schermata successiva in cui andranno inseriti i dati del vostro store come un indirizzo fisico di riferimento e un numero di telefono di contatto. Alla pressione del pulsante “Procedi” si verrà immediatamente reindirizzati alla dashboard dell’e-shop, che sarà a tutti gli effetti attivo e funzionante.

Tutto qua. Seguendo questa breve procedura avrete creato il vostro personalissimo negozio online e sarete pronti a iniziare a vendere i vostri prodotti. Ovviamente a partire da questo momento sarà possibile modificare l’aspetto grafico della pagina web che sarà presentata ai vostri clienti. Nell’angolo in alto a destra della dashboard è presente il pulsante “Vai al sito” che vi permetterà di visitare la vostra creazione. Qui, dopo aver premuto un pulsante dedicato posto a metà del lato sinistro dello schermo, si accede alla modalità di personalizzazione e modifica del sito, il tutto tramite pulsanti e campi di testo, senza necessità di mettere mano direttamente al codice.

L’aggiunta e la gestione dei prodotti è altrettanto immediata. Dalla vostra dashboard personale vi basterà recarvi nella sezione “Catalogo” cliccando l’omonimo pulsante nella lista a sinistra. Qui vi verrà mostrata la lista degli oggetti già disponibili per la vendita, potrete inoltre aggiungere nuovi articoli cliccando il pulsante “+ Aggiungi Prodotto” e gestire le varie categorie.

Come avete potuto vedere, chiunque è in grado di aprire in pochi minuti il proprio shop online e iniziare a guadagnare! Se deciderete di affidarvi anche voi a questa azienda tutta italiana, vi consigliamo di contattare direttamente Storeden (meet.storeden.com) dopo la creazione del vostro account in modo da ricevere un’assistenza professionale.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Storeden, alla guida online o a questo comodissimo webinar.