La modalità PiP (Picture in Picture) di YouTube nei browser non è di certo una novità e, ad esempio, in Chrome è scaricabile da Chrome Web Store un’estensione ufficiale di Google che consente di posizionare e ridimensionare ovunque sul desktop i filmati in riproduzione, indipendentemente da quello che stiamo facendo.

Anche Safari consente di vedere i filmati YouTube in tale modalità, sebbene Apple abbia deciso di rendere un po’ “nascosta” tale opzione. Se anche voi, almeno fino ad ora, non eravate a conoscenza di questa possibilità, in questo articolo vi spiegheremo come attivare la modalità PiP di YouTube in Safari su macOS.

Come attivare la modalità PiP di Youtube in Safari su macOS

Visualizzare i filmati di YouTube in modalità PiP su Safari è molto semplice e per farlo basta effettuare queste operazioni:

Aprite come di consueto un video di YouTube in Safari sul vostro Mac Cliccate con il pulsante destro del mouse direttamente sul video di YouTube Quando appare il menu nativo di YouTube, effettuate un secondo clic con il tasto destro. Selezionare l’opzione “Riproduci in modalità PiP”

A questo punto, il video sarà riprodotto separatamente dalla finestra del browser (che comunque dovrà continuare a rimanere aperta) e potrete spostarlo in uno dei quattro angoli del desktop e ridimensionarlo a piacere.

