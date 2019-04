Come bloccare le notifiche sul browser

Ecco una rapida guida per bloccare le notifiche in maniera definitiva sui browser più diffusi come Google Chrome, Firefox e Safari.

Ultimamente sono sempre di più i siti internet che richiedono, una volta aperti, la possibilità di inviarvi notifiche, nella speranza che torniate a leggerli ancora, ancora e ancora, aumentando così il loro traffico e permettendogli di sopravvivere. Molti di voi probabilmente non sono molto interessati a ricevere queste notifiche sul proprio computer o sul proprio smartphone, quindi ogni volta rispondono semplicemente “No”. Di per sé non è un’operazione complicata o che porta via molto tempo, ma se ci fosse un modo per rispondere in maniera automatica o, meglio ancora, bloccare subito la richiesta senza nemmeno farla apparire sarebbe decisamente meglio, non credete? Bene, sappiate che un modo c’è. Di seguito vi spieghiamo come bloccare le notifiche sui principali browser. Partiamo da Chrome, il browser di Google che da qualche anno è anche il più diffuso al mondo: Aprire le impostazioni, cliccando il menù in alto a destra oppure digitando nella barra dell’URL chrome://settings Andare in fondo alla pagina delle impostazioni e premere “Avanzate” Nella sezione “Privacy e sicurezza”, selezionare la voce “Impostazioni contenuti” Aprire la sezione “Notifiche”, quindi togliere la spunta dalla voce “Chiedi prima di inviare” Una volta fatto, noterete che la voce cambia in “Bloccato”. A questo punto avete finito e non dovrete più preoccuparvi delle noiose notifiche quando navigate sui vari siti. L’opzione è disponibile anche su Firefox, il browser sviluppato da Mozilla. Anche in questo caso, ecco i passaggi da effettuare. Aprire il menù in alto a destra e selezionare la voce “Opzioni” Selezionare, nel menù a sinistra, “Privacy e sicurezza” Nel sottomenù “Permessi” cercate la voce “Notifiche”, quindi cliccate su “Impostazioni” Spuntate la voce “Blocca nuove richieste”. Per quanto riguarda invece gli utenti Mac che utilizzano Safari, ecco gli step. Andare in “Preferenze” Selezionare “Siti web”, quindi “Notifiche” Togliere la spunta da “Permetti ai siti di chiedere il permesso di inviare notifiche push”. Sembra infine che l’opzione non sia ancora disponibile per chi utilizza Microsoft Edge, ma nel caso le cose dovessero cambiare provvederemo ad aggiornare l’articolo.