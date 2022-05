Gmail è il servizio di posta elettronica fornito da Google non appena viene creato l’account. Ha subito una costante evoluzione nel corso del tempo, introducendo di recente diverse novità tra cui la possibilità di collaborare con altri utenti nella stesura di un’email, l’integrazione della chat Hangout e di altri servizi Google, le risposte automatiche, la creazione di modelli e molto altro.

Ma se per qualsiasi motivo non vogliate usare Gmail o non ne aveste più la necessità, la procedura per l’eliminazione del servizio è abbastanza semplice. Google da inoltre la possibilità di disattivare soltanto il servizio di posta elettronica, nel caso vorreste mantenere l’accesso al resto dei servizi offerti dall’account.

Prima di procedere alla disattivazione del servizio di Gmail o dell’intero account, è possibile scaricare una copia dei dati da Google Takeout:

Cliccate sul profilo, quindi su “Gestisci il tuo account Google”

Nel menù a sinistra, selezionate “Dati & Privacy”

Scorrete in basso, fino a trovare la sezione “Dati relativi ad app e servizi che utilizzi” , cliccando quindi su “Scarica i tuoi dati” nel riquadro a destra

, cliccando quindi su nel riquadro a destra Da qui selezionate le spunte relative ai servizi di cui volete scaricare i dati

Dopo aver cliccato su “Passaggio successivo” in basso, nella schermata successiva potrete scegliere il formato del file, la frequenza con cui ricevere i dati e la destinazione

in basso, nella schermata successiva potrete scegliere il formato del file, la frequenza con cui ricevere i dati e la destinazione Fate infine clic su “Crea esportazione” per avviare la procedura, l’operazione potrebbe richiedere del tempo a seconda della quantità dei dati da scaricare.

Eliminare Gmail senza cancellare l’account Google

Tornate indietro nella scheda “Dati & Privacy” , scorrendo nuovamente nella categoria “Dati relativi ad app e servizi che utilizzi”

, scorrendo nuovamente nella categoria Fate questa volta clic su “Elimina un servizio Google” sempre nel riquadro a destra

sempre nel riquadro a destra Nella schermata che si apre, selezionate “Elimina un servizio”

Inserite la vostra password e nella pagina successiva fate clic sull’icona del cestino accanto a Gmail

Nel riquadro che compare, inserite ora un nuovo indirizzo email con cui poter continuare ad effettuare l’accesso all’account Google

Cliccate su “Invia email di verifica” in basso a destra per verificare l’indirizzo

in basso a destra per verificare l’indirizzo Nel messaggio successivo cliccate su “Capito”

Aprite adesso l’email inviata all’indirizzo, cliccando nel link di conferma

Nella pagina che si apre, mettete la spunta sul messaggio di conferma in basso, cliccando infine su “Elimina Gmail”

Una volta disattivato il servizio di posta elettronica, dovrete utilizzare l’email associata in precedenza per accedere all’account Google.

Eliminare Gmail e cancellare l’account Google

Sempre nella categoria “Dati & Privacy” , scorrete in basso fino alla sezione “Altre opzioni”

, scorrete in basso fino alla sezione Qui cliccate su “Elimina il tuo Account Google”

Inserite la vostra password

Nella pagina che compare, visualizzerete l’elenco completo dei servizi di cui perderete l’accesso

Per eliminare l’account, scorrete in basso spuntando le ultime due voci e cliccate su “Elimina account”