Da quando è uscito, Windows 11 ha, con i suoi nuovi requisiti, tracciato una linea di demarcazione tra i sistemi più recenti e quelli un po’ più vecchi, nonostante molti PC dotati di processori non ufficialmente supportati siano perfettamente in grado di far girare l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft. Oltre a ciò, l’azienda di Redmond ha anche alzato l’asticella per quanto riguarda la sicurezza, rendendo tassativa la presenza del modulo TPM 2.0 (Trusted Platform Module), così come per la memoria RAM, la cui quantità minima consigliata sale ora a 4GB.

Tiny11 Builder consente tuttavia di “aggirare” questi limiti, attraverso delle immagini personalizzate del sistema che, eliminando tutti i servizi e le librerie non necessarie, consentono di far girare Windows 11 anche su macchine con soli 2GB di RAM. Il software è realizzato da un utente di nome NTDEV e consente di modificare l’ISO del sistema operativo, scaricata dal sito ufficiale di Microsoft, riducendone per questo motivo anche le dimensioni occupate a soli 12GB. Il software funziona con le edizioni Windows 11 Home, Pro, Education ed Enterprise, mentre le build attualmente supportate sono le 22621.1265 e 22621.525.

Di seguito elencheremo i passaggi necessari su come utilizzare Tiny11 Builder per far girare Windows 11 con soli 2GB di RAM.

Windows 11: come installarlo su PC con 2GB di RAM con Tiny11 Builder

Scaricate innanzitutto Tiny11 Builder ed estraetelo in una cartella;

ed estraetelo in una cartella; Procuratevi quindi una ISO di Windows 11 dal sito web Microsoft oppure tramite UUP Dump. Se volete procurarvi il file immagine direttamente dalla pagina di Redmond, dovrete scorrere fino alla sezione “Download dell’immagine del disco (ISO) di Windows 11” , selezionando dal menù a tendina “Windows 11 (multi-edition ISO)” e la lingua Italiana, comparirà sotto un tasto “64-bit Download” con cui potrete iniziare a scaricare l’immagine.

dal sito web Microsoft oppure tramite UUP Dump. Se volete procurarvi il file immagine direttamente dalla pagina di Redmond, dovrete scorrere fino alla sezione , selezionando dal menù a tendina e la lingua Italiana, comparirà sotto un tasto con cui potrete iniziare a scaricare l’immagine. Terminato il download, procedete a montare l’ISO facendo clic col tasto destro sopra la sua icona e selezionando “Monta” . Esplora Risorse si aprirà quindi in automatico, mostrando la cartella con il contenuto del file immagine di Windows 11.

facendo clic col tasto destro sopra la sua icona e selezionando . Esplora Risorse si aprirà quindi in automatico, mostrando la cartella con il contenuto del file immagine di Windows 11. A questo punto verificate il numero della build, aprendo cmd come amministratore e inserendo i comandi seguenti, sostituendo la lettera con quella relativa alla vostra unità virtuale. Le informazioni relative alla build sono contenute in un file che potrebbe avere un’estensione diversa, motivo per cui è utile provare tutti e due le stringe.

dism /Get-WimInfo /WimFile:F:\sources\install.wim /index:1 oppure se non funzionasse dism /Get-WimInfo /WimFile:F:\sources\install.esd /index:1

Una volta dato invio, il comando dovrebbe restituire un elenco di informazioni, in cui sono incluse i valori “Version” e “ServicePack Build” , dove troverete il numero di build.

e , dove troverete il numero di build. A questo punto avviate il file “tiny11 creator.bat” con i permessi di amministrazione, facendo clic su di esso con il tasto destro del mouse e selezionando “Esegui come amministratore” .

con i permessi di amministrazione, facendo clic su di esso con il tasto destro del mouse e selezionando . Qualora comparisse un messaggio “Windows ha protetto il tuo PC” , fate clic su “Maggiori informazioni” , quindi su “Esegui comunque” per andare avanti. Fate anche clic su “Si” se avete il Controllo Account Utente attivo.

, fate clic su , quindi su per andare avanti. Fate anche clic su se avete il Controllo Account Utente attivo. Avviato Tiny11 Builder, immettete la lettera dell’unità su cui è attualmente montato il file ISO di Windows 11 , premendo Invio.

, premendo Invio. Selezionate ora l’edizione che volete installare , tra Home, Home N, Home Single Language, Education, Education N e Pro. Le edizioni con il suffisso N si distinguono per non includere le app preinstallate, come Skype, Windows Media Player e altre.

, tra Home, Home N, Home Single Language, Education, Education N e Pro. Le edizioni con il suffisso N si distinguono per non includere le app preinstallate, come Skype, Windows Media Player e altre. L’elenco delle edizioni può variare in base alla ISO di Windows 11 scaricata, inserite il numero relativo a quella desiderata per proseguire , altrimenti, se non compare alcuna edizione, premete 1 per continuare.

, altrimenti, se non compare alcuna edizione, premete 1 per continuare. Attendete quindi il completamento dell’operazione, al termine della procedura vedrete un nuovo file ISO denominato “tiny11.iso” , posizionato nella cartella dove avete estratto Tiny11 Builder.

, posizionato nella cartella dove avete estratto Tiny11 Builder. Potete quindi procedere a installare la ISO di Windows 11 alleggerita, tramite unità d’archiviazione USB oppure masterizzandola su un DVD.

Tiny11 Builder consentirà in questo modo di poter eseguire Windows 11 anche in sistemi poco potenti, con soli 2GB di RAM, escludendo dai requisiti anche il TPM. Trattandosi di una ISO che è stata smagrita di tutti gli applicativi non necessari, a mancare è il browser, che dovrà essere installato a parte, così come diverse app tra cui giochi, calendario, posta, notizie e similari.