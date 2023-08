Microsoft Edge 116 ha introdotto una funzionalità nascosta che semplifica notevolmente la cattura degli screenshot da YouTube con soli tre tocchi: basta fare doppio clic destro su qualsiasi video di YouTube e selezionare “Copia frame video”, il che acquisirà il frame del video.

Questo metodo si dimostra migliore rispetto alla tradizionale cattura degli screenshot, poiché mantiene intatta la risoluzione e la qualità originali e, soprattutto, non include i tasti di riproduzione.

Questa interessante funzione è disponibile per tutti gli utenti di Microsoft Edge 116 (versione stabile); come già accennato, attivarla è semplice. Microsoft spiega che questa funzione copia il frame nella clipboard, in modo simile a come si farebbe con uno screenshot. La differenza chiave tra i due metodi sta nella risoluzione e nella qualità.

Inoltre, quando si copia direttamente un frame nella clipboard utilizzando Microsoft Edge, si sta acquisendo o salvando quell’immagine statica specifica dalla sequenza di frame del video. Ad esempio, se il tuo dispositivo supporta il 1080p, ma il video è in 4K, e tu copi il frame nella clipboard, il frame copiato sarà anch’esso in 4K.