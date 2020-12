Com’è fatta una GPU? Foto IR mettono a nudo Nvidia Ampere

Avete mai provato ad immaginare com’è fatta una GPU? Non parlo di tutta la scheda, ma proprio del chip che esegue miliardi di calcoli per permettervi di giocare ai vostri titoli preferiti. Un fotografo ha deciso di immortalare con una fotocamera a infrarossi (IR) il chip top di gamma di Nvidia della famiglia RTX 30 e questo ci permette di curiosare da vicino all’interno della GPU GA102.

Il famoso fotografo IR Fritzchens Fritz ha deciso di pubblicare alcune foto ad alta risoluzione del chip Nvidia GA102 e basato su architettura Ampere. La GPU in questione è al momento utilizzata sulle schede video RTX 3090 e RTX 3080 di Nvidia, mentre si vocifera troverà posto anche a bordo della RTX 3080 Ti che dovrebbe essere annunciata nel prossimo futuro.

Il die in questione ha una dimensione di 628,4mm², rendendo la GA102 il chip Ampere più grande realizzato per il mercato mainstream. A produrre il chip da 28,8 miliardi di transistor ci sta pensando Samsung, nelle proprie fonderie con processo produttivo a 8nm. Il chip include ovviamente anche gli RT core i seconda generazione e i Tensor Core di terza generazione.

Osservando molto da vicino il chip, è possibile le specifiche di Ampere prendere vita. L’utente Twitter @Locuza ha aggiunto delle annotazioni alle fotografie di Fritz per una migliore comprensione. Il GA102, in particolare, contiene 7 Graphics Processing Clusters (GPC) e ogni GPC contiene 12 Streaming Multiprocessor (SM), pertanto il chip ha un totale di 84 SM. Ogni SM contiene 128 CUDA core, 4 Tensor core e un singolo RT core.

Un chip completo GA102 raggiunge 10.752 CUDA core, 336 Tensor core e 84 RT core, tuttavia non tutti i chip fabbricati sono perfettamente identici. I chip con piccoli difetti vengono “ridotti” direttamente in fabbrica disabilitando parte delle unità di calcolo per diventare SKU di livello inferiore (come nel caso delle RTX 3090 e RTX 3080).

Fino a questo momento nessuna scheda grafica GeForce Ampere sfrutta il die completo GA102. La GeForce RTX 3090, che è l’attuale modello di punta e una delle migliori schede grafiche per i giocatori, si avvicina a tale risultato con 82 SM abilitati.

La situazione attuale lascia certamente spazio per un altro SKU in futuro, qualora Nvidia dovesse vedere la necessità di rilasciare qualcosa di più veloce della GeForce RTX 3090 per rivaleggiare con l’esercito di Big Navi di AMD.