Esattamente come per la precedente versione, Windows 11 offre un semplice strumento che permette di eliminare file temporanei o inutilizzati quando lo spazio sul computer sta per esaurirsi. Parliamo di “Sensore memoria”, un’utile funzionalità con cui è possibile monitorare ed eliminare automaticamente tutto ciò che non è più necessario al fine di liberare facilmente spazio, come ad esempio i file temporanei di sistema e delle app, quelli presenti nel cestino e altri potenzialmente non più necessari posizionati nella cartella Download.

Con “Sensore memoria” è inoltre possibile impostare i file archiviati nella cartella OneDrive in file solo online, così da guadagnare ulteriormente dei gigabyte sul proprio hard disk o SSD. Se quindi vi trovate nella condizione in cui il vostro sistema è pieno zeppo di file, anche vecchi, che non siete riusciti a gestire nel corso del tempo e siete contemporaneamente a corto di spazio, in questa guida vi illustreremo come abilitare e utilizzare l’utility su Windows 11, nonché impostare delle regole automatizzate che elimineranno periodicamente i file non necessari.

Come abilitare e impostare Sensore memoria su Windows 11

Accedete alle impostazioni di Windows 11 : è possibile farlo cercandole attraverso la barra di ricerca del menù start o la combinazione di tasti “Windows + i”.

: è possibile farlo cercandole attraverso la barra di ricerca del menù start o la combinazione di tasti Cliccate adesso sulla sezione “Archiviazione”.

Ora attivate ora il toggle relativo alla funzionalità “Sensore memoria”.

Una volta attivata l’utility, è possibile personalizzarne il comportamento intervenendo nell’automazione delle regole:

Sempre nella schermata delle impostazioni relative all’archiviazione, fate clic su “Sensore memoria”.

Mettete innanzitutto la spunta sull’opzione “Mantieni il corretto funzionamento di Windows eseguendo la pulizia automatica dei file di sistema e delle app”.

Attivate adesso il toggle della funzione “Pulizia del contenuto utente automatica”.

Sotto “Configura pianificazioni di pulizia”, impostate l’opzione “Esegui Sensore memoria” selezionando la voce “Quando lo spazio disponibile su disco è insufficiente” dal menù a tendina.

Se lo ritenete necessario, potete anche automatizzare lo svuotamento del cestino impostando un intervallo di tempo che va da 1 a 60 giorni.

impostando un intervallo di tempo che va da 1 a 60 giorni. Lo stesso è possibile fare con la cartella Download , in questo caso vi consigliamo tuttavia di prestare più attenzione per evitare di eliminare inavvertitamente possibili documenti importanti.

, in questo caso vi consigliamo tuttavia di prestare più attenzione per evitare di eliminare inavvertitamente possibili documenti importanti. Attraverso il menù a tendina relativo all’impostazione “OneDrive”, è invece possibile stabilire dopo quanto giorni i file devono essere convertiti in “solo online” al fine di liberare spazio su disco. Una volta che i file saranno stati interamente caricati sul cloud, sarà ovviamente necessaria una connessione a internet per potervi accedere.

Completata la configurazione personalizzata delle regole, la funzionalità Sensore memoria di Windows 11 verrà automaticamente eseguita ogni volta che lo spazio a disposizione è in esaurimento. Se avete necessità di liberare spazio senza aspettare che l’utility si attivi in automatico, è possibile eseguirla subito attraverso il tasto “Esegui ora Sensore memoria” posto in basso nella schermata.