Per i più fortunati di noi, fra poco sarà tempo di andare finalmente in vacanza. Che sia qualche giorno di relax al mare o in montagna, o semplicemente una visita alla famiglia che vive dall’altra parte del Paese, o magari un viaggio all’estero che programmavate da tempo, resta il fatto che molti porteranno con sé almeno un dispositivo elettronico connesso, che sia, banalmente il proprio smartphone, o magari anche il proprio laptop, MacBook e chi più ne ha più ne metta. Resta il fatto che vi ritroverete senz’altro a navigare su Internet. Se viaggiate in aereo o vi spostate da un hotel all’altro, è molto probabile che vorrete sfruttare gli hotspot Wi-Fi pubblici messi a disposizione all’interno di questi luoghi, ma dovete sapere che non è sempre saggio utilizzare questi punti d’accesso per visitare siti in cui è importante mantenere la privacy e proteggere i dati da occhi indiscreti. Per fare un esempio, aprire il vostro account di home banking mentre siete collegati a una rete pubblica potrebbe far sì che qualcuno intercetti i vostri dati, con rischi concreti non solo per la vostra privacy ma anche per la sicurezza dei vostri conti.

Detto questo, è pacifico che comunque collegarsi alla rete possa essere non solo una necessità, ma anche un modo per passare il tempo, magari guardando un contenuto in streaming durante l’attesa della partenza o nella hall dell’albergo. Ma come fare per navigare sicuri mentre siamo in vacanza? La risposta è usare una VPN. Di questi servizi vi abbiamo parlato nel dettaglio in due articoli che vi invitiamo a recuperare: VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve e Cos’è una VPN (Virtual Private Network). In questa sede, per brevità, vi diciamo che si tratta di un servizio che vi permette di proteggere la vostra privacy mentre navigate sulla rete: i vostri dati vengo indirizzati attraverso un tunnel sicuro e criptato, in modo da impedire che vengano intercettati da parte di altri soggetti, dal vostro ISP a enti governativi, senza contare possibili malintenzionati.

Foto di Kevin Paster, Pexels

Attraverso i propri server, i servizi VPN, inoltre, vi permettono di accedere a servizi geolocalizzati, facendo passare la vostra connessione come se fosse proveniente dallo stesso territorio: ad esempio se volete guardare i contenuti italiani di Netflix mentre siete all’estero in vacanza, la VPN farà in modo che Netflix “creda” che la vostra connessione provenga dall’Italia. Proprio parlando di Netflix, facciamo una piccola parentesi: l’azienda sta rendendo abbastanza complicato lo sblocco dei cataloghi internazionali, di conseguenza vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra guida alle migliori VPN per Netflix, per capire quali servizi siano più indicati se questo scopo rientra fra le vostre priorità.

Grazie alla crittografia e altri strumenti di sicurezza, le VPN vi aiutano a navigare in modo più anonimo e protetto, non solo da casa vostra ma anche se vi trovate in vacanza: se ancora non avete scelto un servizio di Virtual Private Network, l’ideale sarebbe capire innanzitutto quanti dispositivi porterete con voi e di quali piattaforme, in modo da scegliere una soluzione che vi consenta di installare le relative app su tutti i vostri device. Inoltre, nella valutazione, dovreste valutare anche qualche altro fattore, come gli extra offerti. Alcune VPN, infatti, offrono delle funzionalità di protezione aggiuntive, come Surfshark VPN che include anche un antivirus oppure NordVPN che offre anche Threat Protection e altre funzioni pensate per proteggervi dalle minacce, con un pacchetto pensato per la cybersecurity a 360°, e che ora offre anche un’altra interessante funzionalità, particolarmente indicata proprio per chi si accinge a partire per le vacanze, ovvero Meshnet. Con questa funzione, potete creare la vostra rete privata personale, con la possibilità di creare LAN virtuali e condividere file in modo sicuro (ad esempio mandare al NAS in casa vostra oppure a familiari e amici le foto e i video del vostro viaggio, questo è possibile grazie alla funzione di routing virtuale. In sostanza potrete navigare tramite il vostro indirizzo IP effettivo, indipendentemente dalla vostra posizione geografica, reindirizzando la connessione verso un dispositivo che si trova a casa vostra.

Scegliere una VPN per andare in vacanza, dunque, è una mossa intelligente per navigare sicuri anche in reti pubbliche, e sul mercato potete trovare diverse alternative interessanti. Ci sono vari brand, infatti, che offrono pacchetti con funzionalità diverse, con piani molto validi e che potrebbero un po’ mettervi l’imbarazzo della scelta. Oltre alla nostra guida alle migliori VPN che vi invitiamo a consultare, vi segnaliamo le nostre guide alle migliori VPN gratuite, VPN per Android e VPN per iOS. Ci rendiamo conto, però, che la scelta può essere davvero complicata, vista la quantità di alternative a vostra disposizione, per questo motivo, vi segnaliamo anche la nostra top 3 delle migliori VPN in assoluto, augurandoci che possa esservi d’aiuto.