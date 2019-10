Come passare automaticamente tra le modalità chiara e scura di Windows 10

Guida per attivare e disabilitare automaticamente la modalità chiara e scura su Windows 10.

Tra la moltitudine di impostazioni di Windows 10 vi sono due modalità colore, una chiamata “light” e una “dark”, in italiano “chiaro” e “scuro”.

La prima è indicata per le ore diurne e applica colori più luminosi e tenui ad app ed elementi del desktop come il menù start, la barra degli strumenti e il centro notifiche, mentre la seconda è più adatta per ambienti con scarsa luminosità ambientale.

Windows 10 permette di selezionare una delle due modalità solo manualmente, e non è possibile al momento impostare il passaggio automatico tra i due schemi di colore a una determinata ora del giorno.

Se volete che ciò avvenga però, potete creare un processo automatico usando Pianifica Attività e qualche semplice comando con PowerShell al fine di modificare il Registro di sistema.

ATTENZIONE: modificare i file di registro è pericoloso e potrebbe causare danni irreversibili al vostro sistema operativo se fatto scorrettamente, consigliamo perciò di fare un backup completo del vostro PC prima di procedere.

Come passare dalla modalità scura a quella chiara e viceversa su Windows 10

Per passare dal colore chiaro a quello scuro automaticamente in Windows 10 bisogna seguire i seguenti passaggi:

Aprire il menù Start

Cercare e cliccare su Utilità di Pianificazione

Espandere Libreria Utilità di Pianificazione a pieno schermo

Cliccare col tasto destro del mouse su Libreria Utilità di Pianificazione e cliccare su nuova cartella

Digitare un nome per la cartella (ad esempio La mia attività) e cliccare OK. Creando una nuova cartella manterrete le vostre attività separate, cosa che facilita la gestione delle operazioni.

Cliccare col tasto destro del mouse su “La mia attività” e selezionare “Crea attività…“

Cliccare sulla scheda Generale

Nel campo Nome digitare un nome descritto per l’azione da compiere, ad esempio “attiva_modalità_chiara”

Sotto Opzioni di sicurezza selezionare “Esegui indipendentemente dalla connessione degli utenti”

Selezionate “Non memorizzare la password”

Cliccare la casella Attivazione

Cliccare su Nuovo

Accanto ad Avvia attività selezionare “In base a una pianificazione”

Sotto alla sezione Impostazioni selezionare Giornaliera

Stabilire l’orario da cui partirà la modalità chiara

Cliccare OK

Cliccare la scheda Azioni

Cliccare su Nuova…

Usando l’azione “Avvio programma”, sotto Impostazioni, copiate e incollate il seguente percorso:

%SystemRoot%\system32\WindowsPowershell\v1.0\powershell.exe

Nella casella affianco ad “Aggiungi argomenti (facoltativo)” copiare ed incollare il seguente comando Powershell

New-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize -Name SystemUsesLightTheme -Value 1 -Type Dword -Force;

New-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize -Name AppsUseLightTheme -Value 1 -Type Dword -Force

Questo comando cerca di creare DWORD SystemUsesLightTheme e AppsUseLightTheme nel registro e impostarne i valori a 1, al fine di disabilitare la modalità scura e attivare quella chiara su applicazioni e desktop.

Premere OK

Cliccare su Impostazioni in alto a destra e apporre la spunta su “Avvia appena possibile se un avvio pianificato non viene eseguito” (ciò avvierà l’azione anche se il PC era spento all’ora prevista).

Porre la spunta su “In caso di arresto riavvia attività ogni” e assicuratevi di impostare 1 minuto e solo 3 tentativi di riavvio.

Premere OK

Completata questa procedura il PC attiverà automaticamente la modalità chiara ogni giorno all’ora indicata. Per attivare la modalità scura è sufficiente seguire gli stessi passaggi ad eccezione del punto 8, in cui scriverete “attiva_modalità_scura”, e del punto in cui dovrete copiare ed incollare il seguente comando:

New-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize -Name SystemUsesLightTheme -Value 0 -Type Dword -Force; New-ItemProperty -Path HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize -Name AppsUseLightTheme -Value 0 -Type Dword -Force

In questo caso il comando cerca di creare DWORD SystemUsesLightTheme e AppsUseLightTheme nel registro e impostarne i valori a 0, al fine di disabilitare la modalità chiara e attivare quella scura su applicazioni e desktop.