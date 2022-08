Il modem router, assieme a tutti i piccoli apparecchi che compongono la rete casalinga e che ci permettono di accedere ad Internet, rimangono sempre accesi 24 ore su 24. Per loro natura questi apparecchi sono soggetti a potenziali problemi, nonché veri e propri danneggiamenti, nel caso di sbalzi di tensione. Vi sarà capitato di essere in casa durante un temporale e di sperimentare cali di tensione o l’assenza temporanea di corrente. Questo può accadere non solo durante un temporale, ma anche per via di carichi straordinari delle rete elettrica nella vostra zona; ad esempio se vivete vicino a una zona industriale, è possibile che al mattino, quando le aziende accendono grossi macchinari, ci sia uno scompenso sulla rete e nei casi peggiori potrebbe addirittura saltare la corrente se l’impianto elettrico di casa non è stato adeguatamente dimensionato considerando questa eventualità. Insomma, le situazioni in cui uno sbalzo di corrente può fare saltare il contatore di casa, come si dice in gergo, sono innumerevoli.

Modem, router, switch, access point, tutte queste apparecchiature di rete possono reagire in vari modi quando l’alimentazione non è stabile. Alcuni modelli possono “andare in tilt” e perdere la connettività Internet, mentre la mancanza di elettricità li farà ovviamente spegnere, o uno sbalzo forte potrà farli riavviare. In ogni caso, nessuna di queste situazioni è un bene per queste apparecchiature, e non è inusuale che sbalzi di tensione forti possano danneggiare questi dispositivi. E, se questo dovesse accadere, magari sul vostro modem router, sarete davanti a una grande seccatura, poiché potrebbero passare giorni prima di capire che il dispositivo è danneggiato, considerando che l’incapacità di fornire una connessione Internet spesso viene imputata all’operatore con cui avete firmato il contratto. Se non volete passare ore al telefono con l’assistenza dell’operatore che vi fornisce la connettività internet, potreste considerare l’opportunità di proteggere le vostre apparecchiature di rete. Il modo più semplice è utilizzare una multi presa filtrata, che nonostante non sia in grado di intervenire nel caso di mancanza di corrente, evita che dei picchi di tensione possono danneggiare le apparecchiature collegate.

Amazon offre diverse soluzioni di questo tipo, con prezzi anche molto contenuti, come ad esempio: Shanqiu Mini UPS 9V DC e Tecnoware Mini UPS

Se volete invece offrire una soluzione migliore, che possa intervenire in maniera efficace ogni qualvolta ci sia una mancanza di corrente o uno sbalzo di tensione, potreste decidere di acquistare un gruppo di continuità. Assieme agli UPS di grande formato, spesso usati per mettere al sicuro un computer o comunque apparecchiature che richiedono molta energia per funzionare, esistono quelli che si possono definire Mini UPS. Nello specifico, si tratta di batterie in grado di alimentare i dispositivi che collegherete ogni qualvolta mancherà la corrente, mentre in condizioni normali si limiteranno a prelevare energia dalla rete casalinga e trasferirla al dispositivo che vorrete alimentare. Funzionano quindi come dei classici gruppi di continuità con la differenza che sono molto più piccoli e sono in grado di alimentare unicamente piccoli dispositivi elettronici, come ad esempio un modem router, un access point o anche una videocamera di sicurezza.

Un esempio, che vi mostriamo in questo articolo, è l’Eaton 3S Mini UPS, dal costo non così differente rispetto una bella multi presa filtrata. Vediamo come è fatto questo mini UPS, così che possiate capire più facilmente il funzionamento. Esteticamente sembra proprio una batteria portatile un po’ sovradimensionata rispetto gli standard attuali. Sul lato è presente un connettore per collegarlo alla presa elettrica a muro casalinga, che fornirà energia per ricaricare le batterie interne e il dispositivo che vorrete alimentare. Un cavo con diversi connettori, di diverse dimensioni, vi permetteranno di collegare il dispositivo elettronico che vorrete mettere al sicuro. Considerando che i connettori di alimentazione sono abbastanza standard sui dispositivi di rete, non dovreste avere problemi, ma vi consigliamo ugualmente di controllare prima di procedere all’acquisto. Purtroppo la compatibilità con dispositivi di domotica, come una videocamera di sicurezza moderna, non è assicurato, poiché quest’oggi si usa spesso una connettività USB, non presente su questo prodotto.

Nel fianco opposto è presente un pulsante con quattro LED. Quest’ultimi indicano lo stato di carica della batteria interna ma anche la tensione selezionata. Tenendo premuto il pulsante è possibile cambiare la tensione di alimentazione così da adeguarsi al dispositivo che vorrete connettere (9/12/15/19 V DC).

Molto semplice da utilizzare poiché basterà selezionare la tensione corretta, che potrete leggere sull’alimentatore originale del dispositivo che avete scelto, collegare il mini UPS a una presa a muro, e poi il dispositivo da proteggere. Fintanto che la presa a muro fornirà energia, l’Eaton 3S Mini non interverrà, mentre in caso di sbalzi di tensione o perdita totale dell’elettricità, il mini UPS si attiverà tenendo alimentato l’apparecchio collegato.

La batteria interna è sufficiente per fornire molte ore di alimentazione, considerando che i dispositivi per cui è studiato assorbono solitamente molta poca energia. Un modem router classico può essere alimentato per almeno due ore, una videocamera di sicurezza anche per 4/5 ore, quindi ben oltre quello che dovrebbe essere un episodio di mancata corrente a casa o in azienda.

Se quindi vi trovate spesso in situazioni di cali di tensione o mancanza di corrente, vi suggeriamo di munirvi di un dispositivo di questo genere poiché eviterà danneggiamenti delle apparecchiature con conseguenti disagi. L’unica limitazione riguarda l’impossibilità di collegare più dispositivi, se avete questa esigenza, piuttosto che acquistare più mini gruppi di continuità, farete meglio ad acquistare un UPS più classico con più prese protette.