Che i social siano diventati ormai da tempo un luogo di intrattenimento è risaputo, ma a volte lo scorrere i video fa saltare fuori prodotti che non pensavamo esistessero o la cui qualità è in realtà superiore a quanto ci si immaginava. È il caso di questo kit di pulizia 10 in 1, disponibile su Amazon a soli 19,99€, diventato virale su TikTok e, per questo, meritevole di attenzione.

Si tratta di un kit di pulizia adatto per svariati dispositivi e periferiche, in particolar modo quelle facenti parte della postazione PC. Le sue capacità di pulizia sono confermate dal fatto che è il più venduto in assoluto, secondo le classifiche di Amazon. Il prezzo di soli 19,99€, pochi se si considera l’alto numero di accessori in confezione, rende questo articolo ancora più interessante per chiunque preferisce tenere sempre puliti i propri dispositivi.

Come detto, questo kit di pulizia contiene ben 10 accessori: spazzola retrattile, estrattore chiave, penna con punta in metallo, penna in plastica, spugna floccata, spazzola morbida, spray, panno per lucidare, panno in microfibra e ulteriori panni di ricambio. L’insieme di questi accessori vi permetterà non solo di rimuovere la polvere dalle periferiche e nei punti altrimenti impossibili da raggiungere, come i fori degli auricolari o dei tasti della tastiera, ma anche di eliminare le macchie ostinate dallo schermo, con la sicurezza di non danneggiare il pannello.

Un prodotto di successo dunque, destinato a vendere ancora tanto, motivo per cui vi consigliamo di aggiungervi tra quelli che l’hanno già acquistato e che sono rimasti soddisfatti dei risultati, onde evitare di dover attendere un eventuale ripristino delle scorte. Non vogliamo indugiare oltre, anche perché parliamo di un kit di pulizia relativamente semplice, ma che promette risultati ottimali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina del prodotto su Amazon, ribadendo ancora una volta l’invito ad acquistarlo il più in fretta possibile, visto che il fatto che sia diventano virale potrebbe far esaurire le scorte in tempi brevi.

