Qualche giorno fa, Apple ha presentato i suoi nuovi iPad Pro equipaggiati con il nuovo SoC M2, già presente all’interno dell’ultimo modello di MacBook Air. Dal punto di vista prestazionale, il chip costituisce una passo in avanti rispetto a M1, in quanto la CPU a 8 core è fino al 15% più veloce rispetto a quella di precedente generazione, mentre la GPU a 10 core migliora le prestazioni grafiche sino al 35%. Anche il Neural Engine a 16 core è stato potenziato ed è ora in grado di elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1.

A questo punto, è solo questione di tempo prima che l’azienda della mela presenti anche il suo rinnovato Mac Mini con M2, sicuramente uno dei prodotti più interessanti ed economici per entrare nell’ecosistema Apple. Infatti, Mac Mini è un desktop dal design molto elegante e compatto e viene fornito senza alcun accessorio, quindi sarà l’utente finale a scegliere quale mouse (o trackpad), tastiera e monitor utilizzare. Attualmente, il modello con M1 è dotato dello stesso design della precedente iterazione con CPU Intel, ma è possibile che Apple stia pensando a un redesign, soprattutto visto l’ammontare di spazio inutilizzato all’interno dello chassis. La versione base, proposta al prezzo di 819€ di listino (ma è possibile trovarlo anche scontato presso diversi rivenditori sul suolo italiano), è equipaggiata con chip M1 con CPU 8 core, GPU 8 core e Neural Engine a 16 core, 8GB di memoria unificata e un SSD da 256GB, ma ne è anche disponibile una variante con SSD da 512GB, dal prezzo di listino di 1.049€.

Stando a quanto riportato dai colleghi di 9to5Mac, oltre a un modello entry-level con M2, Apple starebbe lavorando a una versione più potente di Mac Mini, dal nome in codice J474, che dovrebbe essere equipaggiata con un chip M2 Pro più veloce dell’M2 presente in MacBook Air e iPad Pro, dotato di una CPU a 12 core. Lo stesso SoC dovrebbe anche fare la sua comparsa nei futuri MacBook Pro da 14″ e 16″ di cui si vocifera da tempo. Questa più potente versione di Mac Mini dovrebbe sfoggiare un design industriale ancora più compatto, secondo quanto dichiarato dallo youtuber Jon Prosser, e anche Mark Gurman di Bloomberg ha confermato le voci inerenti allo sviluppo di nuovi Mac Mini con M2 e M2 Pro.

Al momento, non sappiamo quando Apple presenterà questi nuovi Mac Mini, ma alcuni indizi puntano a novembre. Inoltre, sembra che l’azienda stia pianificando di svelare presto anche il primo Mac Pro con chip Apple Silicon, quindi potremmo vedere un ultimo evento speciale entro la fine del 2022.