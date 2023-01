I generatori basati su intelligenza artificiale hanno improvvisamente invaso la rete negli ultimi mesi, grazie alla possibilità di creare velocemente da prompt immagini o modelli 3D. Un utente di nome Hybective ha sfruttato questa capacità, chiedendo all’IA Midjourney di generare dei modelli di case per PC, con risultati piuttosto originali e stravaganti. L’utente ha quindi condiviso una selezione di 28 modelli, i quali includono formati classici a torre mid-tower e mini-tower, oltre a dei case a cubo, sferici e trasparenti e non c’è dubbio che molti di questi possono sicuramente essere di ispirazione estetica per dei case per PC reali. Midjourney è un IA che prende il nome del laboratorio di ricerca che l’ha creata, il cui team di sviluppo è attualmente guidato da David Holz, co-fondatore di Leap Motion, una startup specializzata in tecnologie per la rilevazione del movimento.

Fonte: Midjourney AI

Fonte: Midjourney AI

Tra i modelli a forma cubica sono presenti alcuni case piuttosto sferici, somiglianti a quello che In Win presentò nel lontano Computex 2017: ciò non dipende da una decisione dell’IA, ma dai gusti dell’utente, il quale ha ammesso di avere un debole per Wheatley (il robot di Portal 2), ma anche per la cosiddetta “Game Sphere”, una parodia del celebre Nintendo Game Cube che è possibile trovare su Dev Tycoon, titolo sviluppato da Greenheart Games. L’utente afferma di aver utilizzato nel prompt le parole “Sphere ITX PC build hyper realistic” e similari.

Ovviamente quanto fatto dall’IA non tiene conto di altri fattori importanti, essenziali durante la progettazione di un case per PC, come la praticità d’uso e di montaggio, spazi appositamente pensati per la disposizione dei componenti e dei cavi e, non da meno, il flusso d’aria. I modelli generati non sembrano soddisfare tutti questi importanti fattori, ma la loro estetica può ispirare i designer, e anche appassionati di modding a cui piace mettere mano al banco da lavoro per creare qualcosa di veramente originale.