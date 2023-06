Alla WWDC 2023, Apple ha presentato il nuovo macOS Sonoma, la prossima versione del sistema operativo per i Mac. Le novità sono molte, per lo più incentrate alla produttività e alla creatività: tra le principali troviamo i widget interattivi sul desktop, che consentono di accedere ad alcune funzioni delle app senza aprirle, possono essere personalizzati a piacimento e si sincronizzano con quelli del proprio iPhone grazie a Continuity.

C’è poi Presenter Overlay, una funzione che “estrae” il presentatore e lo sovrappone al contenuto mostrato, migliorando l’interazione con il pubblico. Ci sono anche le Reazioni, che permettono di esprimere le proprie emozioni semplicemente con gesti della mano, che attivano a loro volta degli effetti a schermo come palloncini, coriandoli, fuochi d’artificio e così via. Si tratta di novità che funzionano con tutte le app di videoconferenza, non solamente con FaceTime.

Apple ha introdotto anche la Game Mode, che ottimizza le prestazioni del Mac per un’esperienza di gioco migliore, diminuendo le risorse consumate dalle app in background per dare la priorità ai giochi. Ci sono poi novità per Safari, più sicuro e con un miglior supporto alle Web App.

Come sempre, una nuova versione di macOS porta con sé anche nuovi sfondi, già disponibili al download. Sono disponibili in due versioni, una che sarà abbinata al tema chiaro e l’altra altra al tema scuro. Per scaricarli, basta usare l’app Wallpapers Central e cercare macOS 14 Sonoma, o in alternativa potete recarvi su questa pagina del sito iClarified; cliccando sulla voce “Download macOS Sonoma Wallpaper in Full Resolution”, scaricherete un archivio .zip da circa 30MB, contenente le due versioni dello sfondo a risoluzione 6K in formato JPG e un’immagine HEIC che contiene entrambe le versioni dell’immagine.