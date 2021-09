Come seguire l’evento Microsoft Surface di oggi

Microsoft oggi 22 settembre terrà il suo evento virtuale dedicato ai Surface, dove dovrebbe presentare la sua nuova lineup di dispositivi dotati di Windows 11, il nuovo sistema operativo che uscirà il 5 ottobre. Le aspettative sono molto alte, poiché l’azienda non aggiorna la sua famiglia di Surface da un po’ – tranne il Surface Laptop 4 che abbiamo recensito – e l’arrivo di un Surface Pro 7 Plus dedicato solo alle aziende. Speriamo di vedere nuovi prodotti come Microsoft Surface Pro 8, Surface Book 4 e potenzialmente Surface Duo 2: ma ecco come seguire l’evento Microsoft Surface 2021.

Come seguire l’evento Microsoft Surface 2021

L’evento Microsoft Surface si terrà oggi, mercoledì 22 settembre alle ore 17:00 italiane, e si svolgerà completamente in streaming. Sarà possibile accedere alla diretta sul sito ufficiale di Microsoft ma si pensa che sarà possibile guardare l’evento anche sul canale YouTube di Microsoft Surface.

Ovviamente noi, una volta concluso l’evento, riporteremo le notizie più importanti per chiunque non abbia potuto guardare gli annunci in diretta.

Cosa aspettarsi dall’evento Microsoft Surface

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, sembra che vedremo un Surface Pro 8 rinnovato, di cui sono già comparse delle possibili specifiche in rete. Sembra avrà un processore Intel di 11a generazione, un display da 13” con 120Hz di refresh rate, doppia porta Thunderbolt e SSD sostituibili. Ovviamente a bordo avrà il sistema operativo Windows 11 e speriamo introduca un nuovo design. È prevedibile anche un nuovo Surface Book, anch’esso potenzialmente dotato di un design piuttosto diverso e delle specifiche migliorate.

Forse sarà lanciato anche il Surface Go 3, un tablet con tastiera magnetica, probabilmente fornito con i processori Intel Pentium Gold 6500Y o Intel Core i3-10100Y, un display da 10,5” con rapporto 3:2 e risoluzione 1920×1280 (220 ppi) e fino a 256GB di spazio SSD.

Si parla molto anche di Surface Duo 2, la seconda generazione del dispositivo pieghevole dotato di doppio display su cui girava Android. Dal punto di vista del design, le foto divulgate online mostrano il secondo modello molto simile al primo, dove l’unica grande differenza è il modulo fotografico esterno formato da tre fotocamere. Il display dovrebbe essere da 5,8”, con una frequenza di aggiornamento forse sopra i 60Hz, un chip Snapdragon 888 e ovviamente connettività 5G, Bluetooth 5.1 e NFC.

Ovviamente tutte queste informazioni sono da prendere con le pinze e ne sapremo di più oggi 22 settembre alle ore 17:00 italiane, quando Microsoft terrà in streaming l’evento di lancio dei nuovi Surface.