Nella giornata di ieri, il Garante ha bloccato ChatGPT in Italia, sottolineando l’assenza di un’informativa agli utenti e agli interessati i cui dati vengono raccolti, l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta di questi dati e l’assenza di un fultro per verificare l’età degli utenti sulla piattaforma. Quest’ultimo punto rappresenterebbe un rischio concreto per alcuni utenti, in particolare i minori, che potrebbero ricevere risposte inadeguate rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza, considerato anche il fatto che le informazioni fornite da ChatGPT non corrispondono sempre al dato reale.

La decisione del Garante, maturata dopo la fuga di dati che ha colpito ChatGPT pochi giorni fa, ha portato al blocco del servizio in Italia. ChatGPT ora è inaccessibile e, recandosi sulla pagina dedicata, è possibile leggere l’avviso “ChatGPT disabled for users in Italy”.

L'avviso sul suto ChatGPT

Sulla pagina è presente anche un messaggio del team di OpenAI, che oltre a bloccare il rinnovo degli abbonamenti a ChatGPT Plus per gli utenti italiani, sta anche lavorando per rimborsare tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento al servizio nel mese di marzo. In aggiunta, gli sviluppatori hanno voluto sottolineare il proprio impegno per la protezione della privacy dei propri utenti, affermando che ChatGPT rispetta sia il GDPR che le altre leggi a tutela della privacy. La società parlerà con il Garante con l’obiettivo di ripristinare il servizio il prima possibile.

Come accedere a ChatGPT dall’Italia

Per fortuna, questo non significa che non si possa più accedere al servizio finché rimane bloccato. Sicuramente i più informati di voi ci avranno già pensato, ma la soluzione per continuare a usare ChatGPT dall’Italia, anche dopo il blocco, è semplicissima: basta usare una VPN per far credere al servizio di essere fuori dal paese. In questo modo, si potrà accedere alla chat e continuare a usare ChatGPT come si è sempre fatto, anche in lingua italiana.

È sufficiente una qualsiasi VPN, da quella integrata in alcuni browser a una delle migliori VPN gratuite del 2023. Collegatevi a un paese straniero, che sia la Francia, la Germania, il Belgio o qualsiasi altra nazione e potrete continuare a usare ChatGPT in totale tranquillità, almeno finché non verrà nuovamente sbloccato e potrete accedere senza sfruttare una VPN.

Se avete dei timori e volete evitare qualsiasi tipo di rischio, allora vi consigliamo di scegliere una delle migliori VPN sul mercato, che assicurano assoluta protezione anche dalle minacce online. Qui sotto vi lasciamo un box con le nostre tre preferite, in modo che possiate valutarle rapidamente.