Google Bard è un chatbot intelligente alternativo a, o in concorrenza con ChatGPT. Google lo renderà presto accessibile anche in Italia, ma volendo è possibile usare Google Bard in Italia anche da subito.

Google Bard è in grado di generare testo, tradurre lingue, scrivere diversi tipi di contenuti creativi e rispondere alle domande degli utenti in modo informativo. In futuro potrà fare tutto questo in Italiano, e potrà arricchire le sue risposte

Tuttavia, Google Bard è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Se vi trovate in Italia, potete utilizzare una VPN per provare Google Bard.

Google Bard in Italia

Una VPN, o Virtual Private Network, è un servizio che cripta il vostro traffico e lo instrada attraverso un server in un’altra località. In questo modo è possibile nascondere il proprio indirizzo IP e far credere di trovarsi in un altro Paese. Per utilizzare una VPN per provare Google Bard, procedere come segue:

Scegliere un provider VPN. Esistono molti provider VPN diversi, e tra i molti noi vi consigliamo NordVPN oppure ExpressVPN, che sono da sempre i migliori delle nostre classifiche dedicate alle migliori VPN.

NordVPN NordVPN è imbattibile per il rapporto qualità/prezzo. Se cercate un servizio funzionale, sicuro e performante, potrebbe fare proprio al caso vostro. Potete provare NordVPN gratis per 7 giorni. VEDI OFFERTA ExpressVPN ExpressVPN è uno dei migliori servizi per noi di Tom’s Hardware! Ne abbiamo provate diverse, ma ExpressVPN è quella che ci ha convinti di più nel suo complesso. Se volete la sicurezza e la privacy che solo una VPN a pagamento può offrire, l’abbonamento annuale costa meno di 6 euro al mese e vale per 15 mesi, inoltre include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze! Come se non bastasse, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni, senza rischi. VEDI OFFERTA

I due provider indicati tuttavia offrono un servizio in abbonamento, e per questo magari preferite usare una VPN gratuita, come la famosa e apprezzata ProtonVPN.

Una volta creato l’account, gratuito o a pagamento, la VPN si può usare tramite applicazione, o anche come estensione per il vostro browser preferito. Le app sono disponibili per Windows, MacOS, Android e iOS.

Una volta terminata la configurazione, non dovrete far altro che attivare la vostra VPN e scegliere un server negli Stati Uniti o nel Regno Unito, cioè una delle due aree dove Google Bard è disponibile.

A quel punto potrete iniziare a usare Google Bard (basta andare sul sito ufficiale), e magari potrete fare un confronto per capire se vi piace di più o di meno rispetto a ChatGPT.