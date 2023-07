Pare che AMD si prepari a regalare Starfield con l’acquisto di un Ryzen 7000, o almeno questo è quanto si deduce da una pagina pubblicata di recente da Newegg, uno tra i più grandi ecommerce statunitensi. A rendere l’ipotesi più credibili c’è il fatto che di recente le due aziende hanno siglato un accordo di esclusività.

Secondo la pagina della promozione, sembra che tutte le CPU della serie Ryzen 7000 siano idonee a partecipare a questa imminente promozione, comprese le SKU più economiche il Ryzen 5 7600.

Abbiamo domandato ad AMD se questa promozione sarà disponibile anche in Italia, ma per il momento non si sa ancora. Non ci resta quindi che aspettare e sperare di poterla avere anche noi; non sarà una cosa di quelle che ti cambiano la vita, ma avere gratis un gioco di questo livello non sarebbe niente male!