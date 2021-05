Computex 2021, arrivano Beast Canyon e le soluzioni 5G di Intel

Oltre ad aver presentato due nuovi chip Tiger Lake della serie U, Intel, in occasione del Computex 2021, ha anche annunciato il suo NUC Beast Canyon equipaggiato con processori Tiger Lake serie H da 65W, il primo del genere a supportare schede grafiche a lunghezza intera. Il NUC Beast Canyon ha una capienza di otto litri, quindi maggiore rispetto ai NUC a cui la compagnia di Santa Clara ci ha abituato in passato ed è adornato con il logo di un teschio. Il Chief Performance Strategist di Intel, Ryan Shrout, ha rivelato che il sistema sarà dotato di un alimentatore interno e, date le dimensioni dell’unità, ciò significa che probabilmente ci saranno restrizioni per la potenza assorbita dalla GPU. Sappiamo anche che il mini PC utilizza il raffreddamento ad aria standard.

Intel sta sicuramente trovando molti nuovi usi per la sua architettura Tiger Lake. La società ha recentemente inserito nel database ARK nuovi chip Tiger Lake per PC desktop, tra cui il Core i9-11900KB da 65W e il Core i7-11700KB, affermando che le CPU avrebbero debuttato all’interno di sistemi con un form factor ridotto. Dato che Intel elenca specificamente i processori della serie H per Beast Canyon, non sembra che questi processori arriveranno nell’ultimo NUC.

Intel ha venduto la sua attività relativa ai modem ad Apple nel 2019, lasciando una lacuna nell’iniziativa Always Connected PC (ACPC). Nel frattempo, l’azienda ha collaborato con MediaTek per progettare e certificare nuovi modem 5G con gli operatori di tutto il mondo. I moduli M.2 sono infine prodotti da Fibocom. La soluzione Intel 5G 5000 risultante è un dispositivo 5G M.2 che offre fino a cinque volte la velocità delle soluzioni Gigabit LTE precedenti della compagnia ed è compatibile con entrambe le piattaforme Tiger e Alder Lake.

Intel afferma di essere leader nello spazio ACPC con tre ACPC su quattro spediti con LTE (oltre cinque milioni di unità finora). La soluzione 5G 5000 di Intel sarà utilizzata in sei diversi modelli di tre produttori (Acer, ASUS e HP) che arriveranno sul mercato nel 2021, numero destinato a salire a trenta il prossimo anno.