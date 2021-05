Computex 2021, ecco i nuovi processori Tiger Lake serie U di Intel

Intel ha dato il via al Computex 2021 presentando due nuovi chip Tiger Lake serie U di undicesima generazione, tra cui un nuovo modello Core i7 che costituisce il primo chip per il segmento dei notebook ultrasottili che vanta una velocità di boost di 5,0GHz.

I due nuovi chip Tiger Lake serie U di Intel, il Core i7-1195G7 e il Core i5-1155G7, si inseriscono come i nuovi flagship per le famiglie Core i7 e Core i5. Questi due processori sono modelli UP3, il che significa che operano con un TDP variabile da 12 a 28 W, e sono dotati di tutte le funzionalità standard della famiglia Tiger Lake, come il processo SuperFin a 10nm, i core Willow Cove, il chip grafico Iris Xe e il supporto per le memorie LPDDR4x-4266, PCI Express 4.0, Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6/6E.

Intel prevede che l’intera gamma del suo portafoglio Tiger Lake sarà presente in 250 modelli di computer portatili dei maggiori produttori, come Lenovo, MSI, Acer e ASUS, di cui 60 equipaggiati con i nuovi chip 1195G7 e 1155G7. Il Core i7-1195G7 a quattro core e otto thread offre un boost single-core di 5,0GHz, che secondo Intel è il più alto di sempre per il segmento degli ultrabook. Intel ha anche aumentato la velocità massima di boost su tutti i core fino a 4,6GHz.

La compagnia di Santa Clara punta a ottimizzare ulteriormente il processo di produzione SuperFin a 10nm e a migliorare il design della piattaforma per aumentare le frequenze di clock boost. In particolare, la frequenza di base del 1195G7 è stata diminuita di 100 MHz a 2,9 GHz, probabilmente per mantenere il chip entro la soglia dei 28W. Così come con gli altri modelli G7, il chip è dotato della GPU integrata Iris Xe con 96EU, ma questa unità funziona a 1,4 GHz, con un piccolo aumento rispetto agli 1,35GHz del 1165G7.

La frequenza di clock boost di 5,0 GHz del 1195G7 è fornita anche dalla tecnologia Turbo Boost Max 3.0 di Intel, la quale funziona in tandem con lo scheduler del sistema operativo per indirizzare al core più veloce sul chip (“core preferito”) i carichi di lavoro a thread singolo, consentendo così di ottenere maggiori prestazioni in quest’ambito. In particolare, il nuovo 1195G7 è l’unico modello Tiger Lake UP3 a supportare questa tecnologia.

Il Core i5-1155G7 a quattro core e otto thread offre miglioramenti più modesti rispetto al suo predecessore, con un boost clock che aumenta di 100MHz fino a 4,5GHz e una frequenza di clock su tutti i core che è portata sino a 4,3GHz. Vediamo anche lo stesso calo di 100MHz nel clock base presente sul 1195G7. Infine, questo chip viene fornito con la GPU integrata Iris Xe, dotata di 80EU, che opera a 1,35GHz. Se volete saperne di più sull’attuale gamma di CPU AMD e Intel, vi consigliamo di leggere la nostra guida ai migliori processori PC.