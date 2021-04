Computex 2021 si terrà solo in formato digitale, ecco quando

Lo scorso anno, a causa dello scoppio della pandemia di COVID-19, il Computex, uno dei più grandi eventi asiatici dedicati al mondo ICT, era stato cancellato, sostituito, in ogni caso, iniziative esclusivamente online, fruibili a tutti. Tra questi eventi online riportiamo: COMPUTEXOnlineTalks, live streaming tenutosi tra il 2 e il 4 giugno che ha visto protagonisti i dirigenti di importanti aziende (tra cui Intel, NVIDIA e Qualcomm), per discutere sulle più recenti tendenze tecnologiche; COMPUTEX InnoVEXOnlineDemo, per dare spazio a tutte le startup che il 29 giugno hanno presentato i loro prodotti sfruttando il canale YouTube del Taiwan Trade Show, e COMPUTEX Online 2D Exhibition, una piattaforma lanciata il 28 settembre per consentire ai produttori di mostrare e promuovere prodotti e servizi.

Lo scorso dicembre vi abbiamo riportato l’intenzione, da parte dell’ente TAITRA, di tenere l’edizione 2021 del Computex nel classico formato fisico, fiducioso che la situazione sarebbe migliorata nel tempo. Purtroppo ciò non è accaduto, tanto che è stato diramato un breve comunicato stampa a riguardo:

Con un’altra ondata di pandemia di coronavirus in tutto il mondo, non sembra che siamo vicini alla fine. La maggior parte delle parti interessate all’evento, inclusi espositori internazionali, visitatori e media, non possono partecipare a causa dei controlli allee frontiere. Pertanto, gli organizzatori di COMPUTEX hanno deciso di annullare la mostra in loco quest’anno.

Anche questa volta, perciò, si terranno varie iniziative online che consentiranno ai partecipanti di mostrare i loro ultimi prodotti. Gli appuntamenti precisi non sono stati ancora annunciati, ma dovrebbero coinvolgete i mesi di maggio e giugno. A differenza dello scorso anno, quando gli organizzatori sono stati costretti a reinventare lo show da zero, questa volta fortunatamente è stato più semplice mettere in piedi un piano alternativo.