Computex 2021, svelata la data d’inizio dell’evento dedicato al mondo ICT

L’ente TAITRA sta facendo il possibile per organizzare l’edizione 2021 del Computex al meglio, anche a fronte del basso tasso di infezioni da COVID-19 a Taiwan.

A quanto pare, TAITRA crede che le cose miglioreranno ulteriormente entro l’estate 2021 ed ha già stabilito che Computex 2021, uno dei più grandi eventi asiatici dedicati al mondo ICT, si svolgerà a partire dal prossimo 1° giugno. I temi principali della fiera saranno 5G, AI e IoT, Edge Computing, High Performance Computing (HPC), Cyber Security, Gaming, Innovation e Startup. Le sedi saranno le solite, vale a dire Taipei Nangang Exhibition Halls 1 e 2 ed il Taipei International Convention Center.

Ricordiamo che l’edizione di quest’anno del Computex, così come di tanti altri eventi, è stata cancellata a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus. Tuttavia, l’organizzazione TAITRA ha voluto comunque mantenere una sorta di contatto con il pubblico mondiale che ogni anno affolla la fiera. Per questo motivo si sono tenute iniziative esclusivamente online, fruibili a tutti.

Tra questi eventi online riportiamo: COMPUTEXOnlineTalks, live streaming tenutosi tra il 2 e il 4 giugno che ha visto protagonisti i dirigenti di importanti aziende (tra cui Intel, Nvidia e Qualcomm), per discutere sulle più recenti tendenze tecnologiche; COMPUTEX InnoVEXOnlineDemo, per dare spazio a tutte le startup che il 29 giugno presenteranno i loro prodotti sfruttando il canale YouTube del Taiwan Trade Show; COMPUTEX Online 2D Exhibition, una piattaforma che sarà lanciata il 28 settembre per consentire ai produttori di mostrare e promuovere prodotti e servizi.

Storicamente, Computex è una manifestazione molto importante anche a livello mondiale e non solo asiatico. Infatti, per darvi un’idea sui numeri, riportiamo quelli della scorsa edizione (2019): la fiera di Taipei ha ospitato più di 1685 espositori provenienti da 30 paesi e attirato circa 42.495 visitatori da 171 paesi diversi.