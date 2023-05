Il Computex di quest’anno ha come tema “Together we create” e si concentrerà su sei argomenti principali: calcolo ad alte prestazioni, applicazioni dell’intelligenza artificiale, connettività di nuova generazione, iperrealtà, innovazioni e startup e sostenibilità.

Ancora una volta, l’esposizione sarà l’occasione per vedere molti nuovi prodotti, con tantissimo spazio dedicato all’hardware per PC. Tom’s Hardware Italia ha due persone sul posto, Marco e Luca, che ci stanno raccontando in tempo reale tutte le novità più interessanti.

Saranno inoltre presenti numerosi relatori e gruppi di discussione sulle ultime tendenze tecnologiche; le conferenze sono da sempre uno degli aspetti più interessanti del Computex di Taipei.

Taiwan, naturalmente, è uno dei principali attori dell’industria tecnologica mondiale e Computex è una vetrina per l’intero Paese. La fiera è un punto di riferimento per l’industria tecnologica mondiale e rappresenta un’occasione per le aziende di presentare i loro ultimi prodotti e tecnologie a un pubblico globale.

Tra i relatori principali vale la pena di menzionare almeno Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, Alex Katouzian, SVP e GM, Mobile, Compute, XR (MCX), e Kedar Kondap, SVP e GM, Compute and Gaming di Qualcomm, Rafael Sotomayor, EVP e GM, Secure Connected Edge di NXP Semiconductors, Jason Chen, presidente e CEO di Acer, e Charles Liang, fondatore, presidente e CEO di Supermicro, e altre aziende leader.

Ovviamente Computex è anche il momento per vedere le ultime novità nel nostro settore preferito, quello dell’hardware per PC. Nuove schede video, motherboard, alimentatori, dissipatori… chi più ne ha più ne metta, perché a Taipei c’è davvero di tutto.