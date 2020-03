COMPUTEX spostato ufficialmente, l’evento si terrà a settembre in una nuova location

Anche la fiera tecnologica taiwanese ha dovuto piegarsi agli effetti del Coronavirus: COMPUTEX 2020 non si terrà più a giugno ma dal 28 al 30 settembre. Non solo le date ma anche le modalità di presentazione dei nuovi prodotti e la location sono state modificate a causa di COVID-19.

Il mondo sta affrontando una nuova pandemia e, per combattere la diffusione del virus al meglio, molti eventi internazionali e locali sono stati rinviati o cancellati. Google I/O, WWDC, MWC e moltissimi altri eventi attesi dalla stampa, dai professionisti e dagli appassionati sono stati spostati online oppure rimandati a data da destinarsi, quando il virus sarà sotto controllo.

L’ultimo nella lista è COMPUTEX: gli organizzatori della fiera della tecnologia che si svolge a Taiwan, il Presidente e CEO di TAITRA, Walter Yeh e il Segretario Generale del TCA, Enoch Du, hanno infatti appena diramato un comunicato stampa in cui affermano che “per la salute e la sicurezza degli espositori e dei visitatori, l’efficacia della fiera e il mantenimento dell’immagine del marchio COMPUTEX, la fiera in programma dal 2 al 6 giugno, sarà riprogrammata a settembre“.

Secondo il comunicato stampa, le previsioni di McKinsey indicano come il virus in Cina e Asia Orientale sarà sotto controllo probabilmente già a partire dal Q2 mentre bisognerà attendere giugno di quest’anno per Europa e Stati Uniti. Per questo motivo verrà trasmessa in streaming una versione del COMPUTEX dal 2 al 6 giugno sulla Taiwantrade ma sarà dedicata solo agli investitori. Noi dovremo quindi attendere il periodo che va dal 28 al 30 settembre per conoscere le novità destinate al pubblico internazionale dalla Hall 2 del Taipei Nangang Exhibition Center (TaiNEX 2), nuova location dell’evento.

TAITRA inviterà anche gli espositori a presentare online i nuovi prodotti, così come inviterà le aziende ICT globali a condividere le proprie novità riguardo 5G, AIoT e altre applicazioni tecnologiche smart attraverso dei webinar.