Microsoft Paint è pronto a ricevere uno degli aggiornamenti più importanti di sempre, che potrebbe renderlo una valida alternativa gratuita a Photoshop, specialmente per quelli che usano il software di Adobe solo per attività semplici.

Dave Grochocki, Principal Product Manager per le App di Windows Inbox, in un post sul blog Microsoft ha annunciato le nuove funzioni che arriveranno su Microsoft Paint: l’aggiornamento introdurrà i livelli, la trasparenza e la rimozione automatica dello sfondo.

Credit: Microsoft

“Quando combini livelli, trasparenza e altri strumenti in Paint, puoi creare nuove e entusiasmanti immagini e opere d’arte! Ad esempio, quando combinati con la nuova funzione di rimozione dello sfondo, puoi creare rapidamente interessanti composizioni a livelli”, ha detto Grochocki.

I livelli funzionano in maniera molto simile a Photoshop: è possibile crearne di nuovi e nasconderli, duplicarli, unirli o eliminarli. Il supporto alla trasparenza consente inoltre di aprire e salvare immagini PNG con sfondo trasparente, senza che questo venga perso (come accadeva finora).

La nuova versione di Microsoft Paint con tutti gli aggiornamenti è già disponibile per gli utenti Windows Insider iscritti ai canali Canary, Dev e Beta, ma presto arriverà per tutti.

L’arrivo di queste nuove funzioni costituisce uno dei più grandi aggiornamenti di Microsoft Paint, che in quasi 40 anni di vita (la prima versione risale al novembre 1985) è sempre stato visto come uno strumento d’emergenza; ora è molto più vicino a un editor di immagini vero e proprio e per alcuni può davvero essere una valida alternativa a programmi più blasonati e a pagamento, come Photoshop.