Con Multipass bastano 20 secondi per avere Ubuntu su Mac M1

Canonical, la società dietro la popolare distribuzione GNU/Linux Ubuntu, ha presentato Multipass, un nuovo strumento per eseguire la sua distribuzione sui nuovi Mac con a bordo il chip proprietario M1.

Multipass, grazie all’uso della virtualizzazione permette agli utenti di configurare ed eseguire con un singolo comando una instanza di Ubuntu, Canonical dichiara “ in 20 secondi o meno “.

Canonical fa anche notare che nonostante il porting nativo del kernel Linux su Apple M1 proceda spedito e sia ad un buon punto di sviluppo, offrendo complessivamente una esperienza desktop basilare funzionante, la mancanza di supporto da parte di Apple renda la scelta di Multipass la via preferibile preferibile per utenti e sviluppatori che necessitano di una installazione di Ubuntu per il loro lavoro.

“Canonical vuole far si che gli sviluppatori possano eseguire Linux più velocemente di ogni altra soluzione sul mercato, Il team di Multipass ci ha aiutato a renderlo possibile”. -Nathan Hart, product manager di Canonical.

Con la nuova versione 1.8.0 di Multipass Canonical ha introdotto oltre al supporto nativo per i chip Apple Silicon M1, quindi senza necessità di utilizzare Rosetta 2, anche alcune nuove funzioni come gli alias, che permetteranno agli utenti di eseguire i comandi tipici di Ubuntu come apt o dkpg senza lasciare mai il terminale del loro MacOS, come spiegato in questo articolo, di cui vi riportiamo un passaggio:

per gli utenti che hanno bisogno di Linux per usi specifici questo rappresenta un cambio di paradigma. Invece di cambiare ambiente per utilizzare il software di cui necessitano, gli utenti possono adesso eseguirlo direttamente dal terminale host, con gli alias che vanno a fornire un’esperienza quasi nativa per tutti i programmi Linux. Gli alias ad esempio possono essere considerati una alternativa a Docker Desktop per gli sviluppatori che vogliono eseguire Docker su Mac e Windows .

Gli utenti Apple M1 interessati a testare tutte le novità di Multipass 1.8.0 possono visitare la pagina ufficiale per supporto e download.